"İki ülke ilişkileri daha sağlam bir zeminde, güçlü bir şekilde ilerleyecek" - Son Dakika

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Romanya ve Türkiye'nin 2021 yılını pandemiden çok zarar almadan geçirdiğini belirterek, "İki ülke ilişkileri daha sağlam bir zeminde, güçlü bir şekilde ilerleyecek" dedi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, Hatay'da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ihracatlar ve yatırım teşvikleri bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Romanya'nın Gaziantep Fahri Konsolosu Coşkun Solak, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak ile ticaret odası üyeleri katıldı. Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tınca, geçen sene Türkiye ile Romanya arasında pandeminin kötü etkilerinin yaşanmadığını söyledi. Tınca, "Uzun zamandır bu bölgeye gelmek istiyordum. Hatay güzel işlerin olduğu bir yer. Pandemi döneminde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi işleriyle ilgili bazı gelişmeler oldu. Pandemi dolayısıyla iki ülke arasında ekonomi olarak küçük düşmeler meydana geldi" diye konuştuç

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin giderek gelişeceğini söyleyen Büyükelçi Tınca, "2021 yılını iki ülke çok zarar almadan geçirdi. İki ülke ilişkileri daha sağlam bir zeminde, güçlü bir şekilde ilerleyecek. Hatay'ın Türkiye'de en fazla iş yapan 5. şehir olduğunu varsayarsak Hatay için önemli bir nokta. İlk dört sıraya bakarsak bu şehirler endüstriyel. Hatay'ın böyle bir endüstrisi olmamasına rağmen 5. sırada olması önemli bir nokta" dedi.

Toplantı firmaların talepleri ile ilgili soru-cevap bölümü ile devam etti.

(Recep Dağdelen/İHA)