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Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı - Son Dakika

Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı

09.10.2021 16:55

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 500 dekarlık alanda yetiştirilen endüstriyel kenevirin hasadına başlandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 500 dekarlık alanda yetiştirilen endüstriyel kenevirin hasadına başlandı.

Büyükşehir Belediyesince Sakarya Nehri kenarında atıl durumda bulunan alanda yapılan düzenleme çalışmalarının ardından toprakla buluşturulan kenevir tohumları, hasat olgunluğuna ulaştı.

Hasada katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4,5 ay önce kendisinin ekimini gerçekleştirdiği kenevirin bugün hasadını yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin olurlarıyla endüstriyel keneviri ekim ve dikimi için yetki aldıklarını dile getiren Yüce, elde ettikleri başarılı sonuçlarla kenevir yağı üretimi yaptıklarını ifade etti.

Yüce, kenevir üretimini artıracaklarını belirterek, "2022 yılında sözleşmeli üretim modeliyle kenevir ekim alanlarını genişletmek istiyoruz. Her türlü imkanı çiftçimize karşılayıp elde ettikleri ürünü yine belediye olarak almayı taahhüt ederek alanı genişletmek istiyoruz. Bu alanla birlikte yeni gelir kapısı açılmış oluyor." dedi.

Kenevirin pek çok sektörde kullanıldığına dikkati çeken Yüce, Antalya Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde bitkinin ilaç sektöründe de kullanılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı
Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı

Ekrem Yüce, Kenevir, Sakarya, Hasat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endüstriyel kenevirin hasadına başlandı - Son Dakika


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