Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 512,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 512,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 512,80 liradan, 3 bin 379 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 400 liradan, 467,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 471,70 liradan, 3 bin 302 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 322 liradan, bin 651 liradan alınan Yarım Ziynet bin 661 liradan ve 826 liradan alınan Çeyrek Ziynet 831 liradan satılıyor.

(İHA)