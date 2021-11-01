Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 547,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 547,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 547 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 547,20 liradan, 3 bin 605 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 626 liradan, 499 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 503 liradan, 3 bin 523 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 543 liradan, bin 761 liradan alınan Yarım Ziynet bin 771 liradan ve 881 liradan alınan Çeyrek Ziynet 886 liradan satılıyor. -İHA-

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