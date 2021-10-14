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Sigortalı çalışan sayısı Temmuz'da yüzde 8,5 arttı - Son Dakika

Sigortalı çalışan sayısı Temmuz'da yüzde 8,5 arttı

14.10.2021 11:12
Sigortalı çalışan sayısı Temmuz'da yüzde 8,5 arttı

Temmuz ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,5 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,5 oranında artarak 22,1 milyon olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 8,5 oranında artarak 22,1 milyon oldu. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni'nin 110. sayısı yayımlandı. Buna göre, sigortalı çalışanların yüzde 72,4'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu (4/a) yıllık artış oranı yüzde 11 ile genel eğilimi belirleyici olurken, diğer gruplardaki artışlar daha sınırlı düzeyde. Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) değişim yüzde 4,7 artış yönünde olmakla beraber, alt sınıflarda eğilimler farklılaşmaktadır; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 7,3 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,3 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,8. Ücretli çalışan grubunda sene başından beri gözlenen artış eğiliminin duraksadığı, tüm çalışan gruplarında istihdam düzeyinin bir önceki aya göre gerilediği görüldü.

İstihdam artışlarında hizmet sektörleri öne çıktı. Ana sektörlerdeki gelişmeler incelendiğinde, en yüksek yıllık artışın yüzde 31,3 ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleştiği gözlendi. Söz konusu sektörün istihdamı salgın sonrası yoğunlaşan talebe bağlı olarak sürekli ve yüksek oranda artış göstermekle beraber son 9 aydır ivme kaybetti. İnsan sağlığı sektörünü yüzde 22,1 ile eğitim, yüzde 21,8 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti. Pandemi sonrası ara verilen yüz yüze eğitimin Eylül ayı itibarıyla başlayacak olmasının bu ay eğitim sektöründe gözlenen hızlı istihdam artışında etkili olduğu düşünüldü. Diğer taraftan, 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlayarak seyahat ve konaklama kısıtlarının kalkması ve bayram tatillerinin de etkisiyle konaklama ve yiyecek sektöründeki istihdam artışının hızlandığı görüldü.

Çalışan sayısı en hızlı artan iller Antalya ve Muğla. Salgın döneminde istihdamın önemli oranda daraldığı bu illerde Temmuz ayında yıllık istihdam artışları, sırasıyla, yüzde 29,9 ve yüzde 23,9. Turizm bölgelerinde yaşanan canlılığın kadın istihdamına da olumlu yansıdığı görüldü; kadın çalışan sayısı Antalya yüzde 31,4, Muğla yüzde 26,2 oranında arttı. Benzer şekilde, iş yeri sayıları da bu illerimizde yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona ermesiyle işsizlik ödeneğine başvurular 127 bin kişi arttı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, Temmuz 2021'de işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı 232 bine yaklaştı ve Nisan 2020'den sonra gözlenen en yüksek düzeye ulaştı. İşsizlik ödeneğini alan sayısındaki artış ise 101 bin oldu, faydalanan sayısı 129 bin kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

(İHA)

Sigortalı çalışan sayısı Temmuz'da yüzde 8,5 arttı

İşsizlik, İstihdam, Esnaf, 4 C, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sigortalı çalışan sayısı Temmuz'da yüzde 8,5 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigortalı çalışan sayısı Temmuz'da yüzde 8,5 arttı - Son Dakika
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