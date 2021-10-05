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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş... - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş...

05.10.2021 12:25

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş bulunmaktayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi geliştirme faaliyetlerinde de en son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, Beytepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 3'üncü Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. Birden fazla savunma sanayii firmasının katıldığı ve stant kurduğu alanda, firmalar ürünlerini sergiledi. Zirvenin açılış programında konuşan Başkan Demir, "Son yıllarda başta Suriye sınırı olmak üzere, ülkemizin sahip olduğu yaklaşık 3 bin kilometrelik kara sınırı ihlal edilme tehlikesi ile karşılaşmaktadır. Sınır hattımızın yasa dışı mülteci geçişleri, terörist geçişleri ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı 7/24 gözlenmesi gerekliliği aşikardır. Bu kapsamda kesintisiz izleme ve gözetleme yapılabilmesi için modern elektronik algılayıcı sistemleri içeren entegre güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tabi ki Türkiye'nin sınır güvenliğini etkileyen birden fazla faktör var. Sadece kara sınırlarımız değil, Mavi Vatan ve Gök Vatanımızın da korunması bu anlamda çoklu teknolojik çözümlerin geliştirilmesine ihtiyaç göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Bu bir teknolojik yarış"

Sınır güvenliği konusunda çoklu çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Demir, "2013-2014 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kapsamlı bir çalışma ile sınır güvenliği çözümlerinin neler olabileceğine dair bazı çalışmalar yapılmıştı. Bu kapsamlı çalışmada çoklu teknolojik unsurların kullanımının elzem olduğu çok net bir şekilde görülmüştü. O günden bugüne kadar sürekli gelişen teknoloji ve tehditlerin çeşitlenmesi üzerine bunun bir teknolojik yarış olduğunu görmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Amaç entegre ve teknolojik çözümü optimum maliyetle gerçekleştirmek"

Entegre ve komplike sistemler ile savunma sanayiinin ilerleme kaydedeceğini ancak bunun da optimum maliyetler ile gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Muhtelif radar sistemleri ve çeşitli yer altı ve yer üstü sistemler ile yapılacak algılamalar, havadan yapılacak gözetlemeler, muhtelif özellikteki kamera sistemleri, otonom, insanlı-insansız çeşitli araçlar, kara, deniz ve hava araçları bu kapsamlı entegre çözümün bir parçası. Tabi çözüm ne kadar komplike olursa maliyet de o kadar artmakta. Burada amacın hem kapsamlı entegre ve teknolojik bir çözüm sunmak hem de bunu optimum maliyet ile yapmak olduğunu vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"SGRS projesinde sona geldik"

Yeni projeler ile sınır güvenliğinin korunmasının daha da artırıldığına dikkat çeken Demir, "Sınır güvenlik projemiz KAYI ile birlikte hudut karakollarımızda 7/24 sınır hattımızın izlenmesi, kontrolü ve verilerin kayıt altına alınması faaliyetlerimiz sensör sistemlerinin, kurulum ve entegrasyonu faaliyetlerimiz devam etmekte. Bu projeler kapsamında muhtelif entegre çözümler devreye konulmakta. Sahil şeridimizin güvenliği için büyü önem arz eden Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi geliştirme faaliyetlerinde de en son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Başkan Demir ayrıca IDEF'te (Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı) bir çok yabancı savunma kuruluşundan sınır güvenliği ve radar sistemleri üzerine ihtiyaç olduğuna yönelik geri dönüşler aldıklarını belirtti. Demir, İHA'ların ve SİHA'ların dünya çapında elde ettiği başarının da altını çizdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş...
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş...

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden SGRS projesi geliştirme faaliyetlerinde en son aşamaya gelmiş... - Son Dakika
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