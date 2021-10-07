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Son çeyrekte ihracat beklentisi arttı - Son Dakika

Son çeyrekte ihracat beklentisi arttı

07.10.2021 10:20
Son çeyrekte ihracat beklentisi arttı

2021 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 3,7 puan artarak 131,3 oldu.

2021 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 3,7 puan artarak 131,3 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 4'üncü çeyrek dış ticaret beklenti anketini sonuçlarını paylaştı. 31 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanan dış ticaret beklenti anketi sonuçlarına göre, 2021 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 3,7 puan artarak 131,3 oldu. İhracat beklenti endeksine dahil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

2021 yılı dördüncü çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 6,4 puan azalarak 108,1 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilerken, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

(İHA)

Son çeyrekte ihracat beklentisi arttı

Dış Ticaret Beklenti Anketi, Ticaret Bakanlığı, İhracat, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son çeyrekte ihracat beklentisi arttı - Son Dakika


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