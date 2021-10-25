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Gıdada huzur operasyonları başladı - Son Dakika

Gıdada huzur operasyonları başladı

25.10.2021 17:23

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'gıda denetim seferberliği' kapsamında Ankara'daki gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'gıda denetim seferberliği' kapsamında Ankara'daki gıda işletmelerinde denetim yapıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Zaman zaman, 'gıdada huzur operasyonu' diyerek aynı anda bütün ürünlerden işletmelerden numune alınacak" dedi.

Bakan Yardımcısı Fatih Metin, denetim öncesinde Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde açıklama yaptı. Metin, yılın 365 günü devam ettirdikleri denetimlerin özel bir çalışması için bir araya geldiklerini belirterek, "Ankara'da 371 denetim personelimizle yılın 365 günü Ankara'daki 40 bin gıda işletmesinde yılda yaklaşık 100 bin denetimin dışında bugün özel bir denetim modelini de yürürlüğe koymuş olduk. Bir haftalık süre içinde Türkiye'deki 750 bin gıda işletmesini denetleyeceğiz" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, gıda güvenilirliğinin en baştaki sorumlulukları olduğunu belirten Metin, "Dolayısıyla gıda güvenliğine aykırı bir imalat, üretime bizim kesinlikle toleransımız yok. Gerekli müeyyideleri de bu tespitlerin yapılması halinde uyguluyoruz. Bu süre dahlinde tarladan-sofraya bütün gıda zincirindeki işletmeler incelenecek" diye konuştu. Metin, denetlemeler sırasında fahiş fiyat hakkında bir tespitleri olması halinde Ticaret Bakanlığı'na tutanak ile bildireceklerini kaydetti.

DENETİM YAPILDI

Bakan Yardımcısı Metin ve beraberindeki Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Keçiören'deki bir unlu mamuller üretim ve satış noktasını inceledi. İşletmede üretilen ekmeklerden numune alındı ve gramajları ölçüldü. İşletmede satışa sunulan ve imalatı yapılan birçok üründen numune alınarak, laboratuvara gönderildi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili iş yeri sahibi uyarılarak, tamamlanması için 1 hafta süre verildi. Eksiklerin giderilmesi halinde herhangi bir ceza uygulanmayacak.

BÜTÜN ÜRÜN VE İŞLETMELERDEN NUMUNE ALINACAK

Denetimin ardından açıklama yapan Bakan Yardımcısı Metin, "İçişleri Bakanlığımız yılın 365 günü görevdedir. Ama dönem dönem, huzur operasyonları yapar. Biz de 'bu gıda denetiminde neden olmasın' dedik. Zaman zaman, 'gıdada huzur operasyonu' diyerek aynı anda bütün ürünlerden işletmelerden numune alınacak. Vatandaşımızın bilgisine sunulacak. Bütün tüketicilerimizin gönlü rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı
Gıdada huzur operasyonları başladı

Fatih Metin, Türkiye, Ankara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gıdada huzur operasyonları başladı - Son Dakika


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