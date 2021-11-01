İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile yüzde 93,4'e ulaştı - Son Dakika

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Ocak-Ekim dönemi ithalatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile yüzde 93,4'e ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara geriledi.

-İHA-