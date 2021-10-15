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Varank: "Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız" - Son Dakika

Varank: "Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız"

15.10.2021 18:00
Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebilir" açıklamasına yönelik, "Türkiye için bir projesi olmayanlar böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinde.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebilir" açıklamasına yönelik, "Türkiye için bir projesi olmayanlar böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinde. Muhalefete tavsiyemiz, korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir." dedi.

Bakan Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaptıkları hizmet ve yatırımlarla Türkiye'yi aydınlık yarınlara hazırladıklarını belirterek "Birileri de kapalı kapılar ardında ülkemiz için karanlık senaryolara kafa yoruyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebilir" açıklamasına değinen Varank, "İttifak ortakları da bu açıklamayı destekler tutum sergilediler. Türkiye için bir projesi olmayanlar böyle karanlık senaryolarla siyaseten bir şeyler elde etmenin peşinde. Muhalefete tavsiyemiz, korku senaryoları üzerinden beklentiye girmemeleridir. Siyasetin öznesi karanlık komplolar değil, bizzat milletimizin iradesidir." ifadelerini kullandı.

Varank, bugünlere milletin iradesiyle geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Asla karanlık senaryolara tenezzül etmedik. Ne edenlerle yol yürüdük ne de bu karanlık senaryoların gündemi meşgul etmesine müsaade ettik. Kılıçdaroğlu ve şürekası şunu bilmelidir ki AK Parti siyasette kaosa, kirliliğe ve komploya asla müsaade etmez. Milletin iradesinin üstünde de hiçbir güç tanımaz. Kılıçdaroğlu karanlık bir güç görmek istiyorsa ittifak ortaklarına bakabilir. Senaryo yazmak yerine yakın tarihe bakmaları yeterli. Şunu az buçuk siyasi hafızası olan herkes çok iyi biliyor ki, Türkiye'deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi her zaman CHP olmuştur. Bu yüzden ana muhalefet lideri, korku iklimi oluşturmanın peşinde koşmak yerine, eğer gerçekten elinde bir bilgi ve belge varsa bunu emniyetle adli makamlarla paylaşmalıdır. Bunu yapmazsa, yalan siciline bir yenisini eklemekten başka bir şey ifade etmeyeceğini belirtmek istiyorum. Kılıçdaroğlu ve ortaklarının özlemini duyduğu kaosların, faili meçhullerin hüküm sürdüğü dönemler çok geride kaldı. Çünkü bu ülkenin dümeninde Cumhurbaşkanımız gibi bir lider var. Biz böyle bir düzene asla müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyiz."

Bakan Varank, yatırımlar yaparak Tokat'ın ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmayı ve istihdamını artırmayı öngördüklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarla ilgili yapılması gerekenler konusunda da hükümet olarak gerekli adımları atmaya devam ettiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bu ülkede 'Fak-Fuk' fonlarının kurulduğunu ama fakir fukaraya hiçbir yardımın yapılmadığı zamanları yaşadık. Şu anda Cumhurbaşkanımızın tüm valilerimize, kaymakamlarımıza talimatları var: 'Bir şehirde, bir ilçede ekonomik anlamda sıkıntıya düşen vatandaşlarımız varsa onu gidip siz bulacaksınız siz o vatandaşımıza yardım edeceksiniz.' Bu siyaset tarzını Türkiye'de yerleştiren Cumhurbaşkanımızdır. Bu sıkıntıları görüyoruz ve yeri geldiğinde gerekli adımları atıyoruz."

"Senaryolara gerek yok"

Mustafa Varank, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zaman zaman il ziyaretlerinden paylaştığı videolara ilişkin de "Bu videoları incelediğimizde görüyoruz ki, vatandaşlarla yaptığı konuşmaların tamamı aslında bir senaryodan ibaret. Sanırım dün ya da evvelsi gün Tokat'a gelmiş, burada da bir vatandaşla görüşmesinin videosunu yayınlamış. Vatandaş kendisine 'Ben bir çiftçi çocuğuyum, çok büyük sıkıntı yaşıyoruz, bize yardımcı olun.' diyor. Bu vatandaşımızın Zile İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısının oğlu olduğunu görüyoruz, ilçe başkan yardımcısı da çiftçi değil, emekli bir öğretmen." dedi.

Bu gibi "senaryolara" gerek olmadığını dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız. Eğer şu anda yalan konuşup alkış alıyorum diye seviniyorsanız bunun bir sonucu olmaz. Türkiye'de siyaset vatandaşlarımızla doğru, samimi ve ahlaklı ilişki kurarak olur. Biz 19 yılda AK Parti olarak bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Buradan Meral Akşener'e çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu ortaya koyduğunuz tiyatroları bırakın, siyaset yapmak istiyorsanız, bu ülkeye ne kazandırabilirsiniz bunun projelerini geliştirin, bunlarla ilgili fikirleri ortaya koyun, bu manada bizi eleştirin biz de size gerekli cevapları verelim."

Törende Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve CEMAK Enerji Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tosun da konuşma yaptı. Törene ayrıca, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir de katıldı.

Konuşmaların ardından Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, Artova Belediye Başkanı Lütvü Yalçın ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin projelere ilişkin protokol imzaladı. Daha sonra kurdele kesilerek projelerin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan ayağından sakatlanan Bakan Varank, baston yardımıyla yürüyebildi.

(Bitti)

Varank: Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız
Varank: Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız
Varank: Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız
Varank: Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız
Varank: Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Varank, Türkiye, Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varank: 'Eğer siyaset yapacaksanız dürüstlükle siyaset yapacaksınız' - Son Dakika


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