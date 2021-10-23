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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir" - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir"

23.10.2021 16:32

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir" "Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak, yeni adımların hazırlıkları içerisindeyiz" "Hedefimiz Made in Türkiye markasını dünyada hak ettiği yere ulaştırmak"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir"

"Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak, yeni adımların hazırlıkları içerisindeyiz"

"Hedefimiz Made in Türkiye markasını dünyada hak ettiği yere ulaştırmak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de beyaz eşya üreticisi Haier ile Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikli araçlarda TOGG ile bir adım attık. Şimdi de şarj alt yapıları konusuna çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir" dedi.

Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısının ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların açılış törenine katıldı. Beyaz eşya üreticisi Haier ile Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılış töreni öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın korovirüsten dolayı kabuğuna çekildiği bir dönemde Türkiye'nin dünyaya açıldığını söyledi.

"Organize Sanayi Bölgesi sayısı 375' yükseldi"

"Bizim gündemimiz yatırımdır, geleceğe eser bırakmaktır. İnsanımıza hizmet etmektir. Vatandaşlarımızın refahını arttırmaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada bir çok ülkesinin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Ülkemize kazandıracağımız bir kuruş için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Sanayicilerimize bir ülkeye yatırım yapmak isterseniz ne beklersiniz? Diye sorsak hep bir ağızdan aynı şeyleri söyleyeceklerdir. Yatırımcı kaliteli alt yapıya yatırım yapar. İyi işleyen bir eko siteme yatırım yapar. Cazip teşvik sistemine yatırım yapar. Nitelikli insan kaynağına yatırım yapar. İşte bu yüzden biz 19 sene boyunca bütün enerjimizi ülkeyi baştan baştan duble yollarla donatmaya, limanlar inşa etmeye, dağları delip tüneller açmaya, yurdumuzun dört bir yanını demir ağlarla örmeye harcadık. Bu sayede, Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 375'e, orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim üstleri olan endüstri bölgesi sayısı 23'e ulaştı. Teşvik sistemimizi sürekli geliştirerek, yatırım yapan firmalarımıza büyük çaplı destekler sağladık. Tekno Park sayımız 100'e yaklaşık. ArGe ve Tasarım merkezlerin sayısı bin 600 üzerine çıktı. İnsan kaynağımızı zenginleştirmek için işe üniversite sayımızı arttırmakla başladık. Yükseköğretimdeki kapasite sorununu çözdükten sonra şimdi tüm gücümüzü kalitenin yükseltilmesine teşvik ettik. Geçmişte kat sayısı zulmü ile içi boşaltılan meslek liselerimizi itibarlı günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Bütün bu gelişmeler sayesinde milli teknoloji hamlesinin bir markası olan Tekno Fest'te gençlerimizin üstün başarılarına şahitlik ediyoruz" dedi.

"Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya üssü haline getireceğiz"

Türkiye'nin TOGG isimli elektrikli yerli üretim aracı ile bir adım attığını ifade Erdoğan, konuyla ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugünün ve yarının teknolojisi yapay zekayla ulusal yapay zeka stratejimizi hazırlayarak, adımlarımızı süratle atmaya başladık. Elektrikli araçlarda TOGG ile bir adım attık. Şimdi de şarj alt yapıları konusuna çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir. Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak, yeni adımların hazırlıkları içerisindeyiz. Bizim gençlerimize karşı büyük sorumluluklarımız var. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. Sel ve yangın felaketlerinden başımızı kaldıramıyoruz. İşte bu yüzden biz İklim Sözleşmesini onaylayarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. İşletmelerimiz de gerekli hassasiyeti göstererek, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacaktır."

"Hedefimiz Made in Türkiye markasını dünyada hak ettiği yere ulaştırmak"

"Hedefimiz Made in Turkey değil, Made in Türkiye markası tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında "Türkiye'nin geleceği parlaktır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik engellemeler, yıldırma stratejileri, iftiralar ve saldırılar olacaktır. Gücümüze güç katan büyük Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından seramik üzerine işlenmiş nar figürü hediye edildi. Ardından Haier beyaz eşya ile Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Valilik Meydanında düzenlenen toplu açılış törenine katılmak için farikadan ayrıldı.

Eskişehir OSB'deki törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir, Tragger, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir" - Son Dakika
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