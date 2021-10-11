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Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı - Son Dakika

Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı

11.10.2021 11:08
Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı

Vodafone Business, sponsorluğunu üstlendiği 'OSB'lerde Küresel Rekabet Stratejileri' ortak akıl toplantısında organize sanayi bölgelerinin küresel rekabet stratejilerini Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile birlikte masaya yatırdı.

Vodafone Business, sponsorluğunu üstlendiği 'OSB'lerde Küresel Rekabet Stratejileri' ortak akıl toplantısında organize sanayi bölgelerinin küresel rekabet stratejilerini Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile birlikte masaya yatırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile başlattığı iş birliği çerçevesinde organize sanayi bölgelerinin tüm ihtiyaçlarına kulak veriyor.

İlki 'OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri' başlığı altında gerçekleştirilen toplantıların ikincisi 'OSB'lerde Küresel Rekabet Stratejileri' olarak düzenlendi. Moderatörlüğünü Hakan Güldağ'ın yaptığı ortak akıl toplantısına OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve OSBÜK temsilcilerinin yanı sıra Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İTOB Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nin temsilcileri katıldı.

OSB'lerde Küresel Rekabet Stratejileri'nin konuşulduğu ortak akıl toplantısında, organize sanayi bölgelerinin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri, organize sanayi bölgelerinde sürdürülebilir sanayi için ihtiyaçların neler olduğu, AB Yeşil Mutabakata uyum için nelerin yapılması gerektiği, dijital dünyada dijital OSB'ler için ihtiyaçlar ve çözüm önerileri, OSB'lerdeki firmaların ihracatlarını artırmak için yapılması gerekenler, OSB'lerdeki firmaların Ar-Ge'de yolun neresinde oldukları ve yatırımlarının artması için yapılması gerekenler, OSB'lerde kamu ve sanayi iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi için nelerin yapılması gerektiği, OSB'lerde ve OSB'lerdeki firmaların insan kaynakları mevcut durum ve ihtiyaç analizi ile OSB'lerin yurt dışı ve yurt içinde markalaşma stratejilerinin nasıl olması gerektiği konuları tartışıldı.

"OSB'lerimiz Türkiye'nin sanayi üretimine lokomotiflik yapıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin planlı sanayileşmesinde çok önemli roller üstlendiğinin altını çizerek, OSB'si olmayan şehir kalmadığını, şu anda 81 şehirde 352 organize sanayi bölgesi olduğunu vurguladı.

OSBÜK olarak organize sanayi bölgelerinin küresel rekabet güçlerinin artması için dijitalleşme, lojistik, mesleki eğitim, enerji, yeşil dönüşüm gibi pek çok başlıkta etkin çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sütcü, "Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapan organize sanayi bölgelerimizle, bu bölgelerimizdeki 67 bin işletme ile ülkemizin sanayi üretimine lokomotiflik ediyoruz. Şu anda tabii ki dünya da dijitalleşmenin başı çektiği büyük bir dönüşüm sürecinde. OSBÜK olarak, OSB'lerimizin bu dönüşüm sürecinde de Türk sanayisine lokomotiflik etmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ve diğer paydaş kuruluşlarımızla iş birliği halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ortak akıl toplantılarının, KOBİ'lerin büyümesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, ise Türkiye'nin kalkınmasında önemli role sahip organize sanayi bölgelerinin ihtiyaçları ve sunulabilecek çözüm önerilerinin tartışıldığı ortak akıl toplantılarını Vodafone Business olarak desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Organize sanayi bölgelerindeki firmaların ihracatlarını artırması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı, onların yurt dışı ve yurt içinde markalaşma stratejilerinin nasıl olması gerektiği gibi konuların masaya yatırıldığı bu toplantıların, KOBİ'lerin büyümesinde önemli bir rol oynayacağına inancımız sonsuz. Artan rekabet ve dijitalleşme çağında, ekonominin lokomotifi olan organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların, yeni dünya düzeninde yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte etmesi büyük önem arz ediyor. Üretilen ürünlerin kalitesinde rekabetçi olmak ve bunu ispatlamak için de sertifikalarla desteklenmesi gerekli. Rekabette müşteriyi tanımak, tanıdığınız müşteriye en doğru hizmeti götürebilmek ve uçtan uca güzel bir deneyim yaratabilmek oldukça önem kazandı. Tabii tüm bu saydıklarımın yenilikçi teknolojilerle birlikte mümkün olduğunun önemle altını çizmemiz gerekiyor. Dijitalleşme iş yapış yöntemlerini yeniden şekillendirirken yeni teknolojiler ve trendleri en doğru şekilde uygulayan şirketler bir adım öne geçecekler."

Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı
Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı

geri dönüşüm, Vodafone, Türkiye, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Business, OSBÜK ile küresel rekabet stratejilerini masaya yatırdı - Son Dakika


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