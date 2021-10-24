Üye Girişi
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi

24.10.2021 13:52
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi

Su faturaları ile tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama bedellerinin her ilçede farklı olması ve bu ücretlerdeki ilçeler arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Su faturaları ile tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama bedellerinin her ilçede farklı olması ve bu ücretlerdeki ilçeler arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başlatıldığını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su faturalarıyla tahsil edilip ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama ücretleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk'ün yönettiği toplantıya 17 ilçeden belediye başkan yardımcıları, MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, ilçe belediyelerinin mali hizmetler müdürleri, temizlik işleri müdürleri ve konu ile ilgili personeller katıldı. Toplantıda katı atık toplama ücretlerinin belirlenmesinde tam maliyet hesaplarının nasıl yapılacağı, maliyet detayları ve hesaplamalar için gereken bilgi ve belgelerin nasıl hazırlanması gerektiği üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. İlçe belediyelerinden Kasım ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmeleri öncesinde incelenmek üzere, katı atık toplama ücretlerinin hesaplamalarında kullanılmış olan veriler içerisinde bulunan maliyet detayları istendi.

İlçeler arasında ciddi ücret farklılıkları var

Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 17 ilçede uygulanan katı atık toplama ücretleri arasında ciddi farklar olduğunu belirtti. Vatandaşları ve belediyeleri mağdur etmeyecek şekilde ücretlerde görülen bu farklılıkların azaltılması için tekrardan hesaplanma yapılması gerektiğini söyleyen Başkanvekili Güzgülü, yapılacak olan çalışmanın önemi ve aciliyeti için gerekli belgelerin belirlenen tarihe kadar hazır edilmesini istedi.

Başkan Ergün'ün talimatlarıyla çalışmalar ivedi bir şekilde başladı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katı atık toplama ücretlerinin her ilçede farklı uygulanması, bu uygulanan fiyat politikaları arasında da ciddi farklılıkların olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla katı atık toplama ücreti bedellerinin yeniden hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başladığını belirtti. Çevik, "Hem vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, hem de hiçbir ilçe belediyesini mağdur etmeyecek şekilde katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmalarımızı başlattık. İlçe belediyelerinin katı atık toplama ücreti hesaplamalarında kullanılan veriler içerisinde bulunan, araç kilometreleri, kullanılan yakıt miktarı, personel giderleri, kullanılan ekipmanlar ile satın alınan araçların cins ve bedelleri gibi maliyet detaylarını Kasım ayı Büyükşehir Meclis Toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmelerinden önce inceleyeceğiz" diye konuştu.

Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi
Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi 14:32 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı 14:29 İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor 13:38 İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor
Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı 13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 12:57 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol kavgası! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı

Son Dakika Haberleri
14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı
14:31 Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı verildi
14:30 TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
14:28 İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
12:51 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var         
14:30
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif         
13:33
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak         
12:52
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira         
10:31
Serdar Ortaç konserinde yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi Serdar Ortaç konserinde yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi         
01:17
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 14:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Katı Atık Toplama Ücretlerinin Revize Edilmesi için Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement