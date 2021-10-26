SunExpress Üst Yöneticisi Kownatzki: "30 milyon turist hedefinde payımıza düşen kısmı gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

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SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, " Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği 30 milyon turist hedefinde biz kendi payımıza düşen kısmı gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu açıdan SunExpress de bu 30 milyon turistin gelmesi konusunda bir elçi diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kayseri'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kownatzki, SunExpress'in Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olduğunu söyledi.

Kownatzki, SunExpress'in 27 ülkede 52 noktaya sefer düzenlediğini, Kayseri'nin de Anadolu'daki önemli noktalardan biri olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde birçok hava yolu şirketinin kapasite azaltma yoluna gittiğini, kış aylarında uçuşlarını durdurduğunu anlatan Kownatzki, "Biz turizm çeşitliliği sayesinde yıl boyunca sürekliliği sağlamış olduk. Yıl boyunca turizm faaliyetleri sürüyor, biz bu sayede en az kapasite azaltımı yapan hava yolu şirketiyiz." diye konuştu.

2021 yılının kendileri için güçlü bir toparlanma yılı olduğunu, 2022 yılının ise salgın öncesi seviyelere ulaşılacak bir yıl olacağını öngördüklerini dile getiren Kownatzki, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği 30 milyon turist hedefinde biz kendi payımıza düşen kısmı gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu açıdan SunExpress de bu 30 milyon turistin gelmesi konusunda bir elçi diyebiliriz. Pandemi döneminde Türk devleti çok ciddi önlemler aldı, salgının zirveye ulaştığı dönemlerde PCR testlerinin yapılması gibi. Kurallar son derece netti. Bu kuralların uygulanması gerektiğini yolcular da anladı. Biz de şirket olarak uçakların dezenfekte edilmesi, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları gibi önlemler aldık. Kovid-19 açısından baktığımızda mutasyonlar, varyantlar devam ediyor. Türkiye ve Kayseri bu yeni gelişmelere hazır diyebiliyoruz. Çünkü Türkiye'deki aşılanma oranı pek çok yere göre yüksek. Baktığımızda uzun süredir evde kalmış ama seyahat etmeye çok istekli ciddi bir yolcu grubu var. Uçaklarımız da bu hızlı toparlanmaya cevap verebilecek nitelikte. Biz SunExpress olarak istikrarlı bir performans sergiliyoruz. En az iptal yapan şirketiz. Türkiye ve Kayseri turizmine, toparlanma sürecine katkıda bulunmaya hazırız."

Kayseri uçuşlarında koltuk sayısı yüzde 30 artırılacak

Kownatzki, gelecek yıl Kayseri uçuşlarında koltuk sayısını yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini, Kayseri Havalimanında yürütülen genişletme projesinin, kentte hedefledikleri büyümeyi gerçekleştirmede yardımcı olacağını ifade etti.

Uçuş sayılarını da artıracaklarını belirten Kownatzki, Amsterdam'a fazladan bir sefer, Kayseri'den Dusseldorf'a iki uçuş, Frankfurt'a bir uçuş, Münih'e ve Stuttgart'a da birer uçuş daha gerçekleştirerek mevcut uçuşlara 6 uçuş eklediklerini söyledi.

Yakın zamanda Kayseri'den Viyana'ya da uçuşların başlayacağını bildiren Kownatzki, şunları kaydetti:

"13 Anadolu şehrinden Avrupa'da 17 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Kayseri'den çıkışlı 9 uluslararası uçuşumuz var. Kayseri'den Antalya'ya haftada 2 sefer, İzmir'e ise 4 uçuş gerçekleştiriyoruz. Kayseri'den balon seyahati yapmak için Kapadokya'ya ulaşabiliyorsunuz. Avrupa'ya seyahatler açısından da burası iyi bir nokta. Ayrıca iş seyahatleri açısından da önemli bir şehir. Erciyes de kış turizmi için çok önemli bir nokta. Kışın Erciyes, yazın Kapadokya sayesinde yıl boyunca uçuşlarımızı sürdürebiliyoruz."

Kownatzki, bilet fiyatlarında indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, uçuşların azalmasına rağmen havaalanlarının hava yolu şirketlerinden aldıkları altyapı ücretlerinde değişiklik olmadığını, şirketlerinin fiyatlar bakımından ortada olduğunu söyledi.