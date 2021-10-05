BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Türkşeker Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, fabrika bahçesinde düzenlenen törende, kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Başarı düzeyinin, sektörün bütün paydaşlarınca iyi bir yönetim ve istişare mekanizmasıyla çok daha iyi noktalara taşınacağını vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu tesislerin geliştirilerek ihtiyaç duyduğu revizyonlara tabi tutularak çok daha uzun yıllar ülkemize bu stratejik sektörde hizmet vereceğini ve güçlü Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tesislerle daha da güçleneceğini düşünüyorum. Kampanya dönemimiz çiftçilerimize bol kazançlar getirsin. Burada çalışan fabrika personellerimize, işçilerimize sağlık ve huzur içinde bol kazançlar getirsin. Varsa alandaki bütün problemler çözülsün, bu yenilikçi yaklaşımla şeker üretimi sektöründe ülkemize daha rekor seviyelere hep birlikte ulaşalım."

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan ise 2020 yılında şeker fabrikalarının üretim rekoru kırdığını söyledi.

Geçen sene Susurluk, Karacabey, Manisa, Mustafakemalpaşa ve Çanakkale'den domates alımı gerçekleştirerek pancar üreticileri dışındaki diğer çiftçilere de destek olduklarını, salgın sürecinde Eskişehir'deki şeker fabrikasında günlük 35 bin litrelik alkol üretimini 50 bin litreye çıkardıklarını anlatan Alkan, "Pandemi döneminde yaklaşık 9 milyon litre alkol üretimiyle başta hastanelerimizin dezenfektan ihtiyacı olmak üzere vatandaşımıza en uygun fiyata kolonyayı nasıl ulaştırırızın mücadelesini verdik. Hamdolsun bunu Türkiye Şeker Fabrikaları gerçekleştirdi." diye konuştu.

Bu yıl pancar alım fiyatlarından üreticilerin birçoğunun memnun olduğuna değinen Alkan, pancar üretimini kesintisiz sürdüreceklerini dile getirdi.

Mücahit Alkan, şu bilgileri paylaştı:

"40 milyon dolarlık ihracatla 20 milyon dolarlık ithalatı engelledik ve cari açığa 60 milyon dolarlık olumlu bir katkıda bulunduk. Şu an 125 bin ton şeker ihracı için izin istedik, önümüzdeki günlerde de 125 bin ton şeker ihracı gerçekleştirerek ihracata olan katkımız devam edecek. 5 yıllık bir projeksiyon hazırladık, yaklaşık 2 milyar liraları bulan bir bütçe ile fabrikalarımızın tamamını ayağa kaldıracağız. Daha verimli, enerjiyi daha uygun maliyetlerde kullanan, pancardaki polar varlığından daha fazla yararlanan ve bakım onarım giderleri daha minimize olan bir Türkşeker'i hayal ediyoruz. Bu noktada da yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bu bölgede 12 polar ve altı pancarı biz 12 polardan sayarak bölgeye çok ciddi bir katkıda bulunduk. İnşallah bu desteklerimiz yine devam edecek. Geçen yıl Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki fabrikalarımızda üretim yapan çiftçilerimize yüzde 10 prim vererek bir önceki yıl 245 bin ton üretim yapan Doğu Anadolu fabrikaları geçen yıl 495 bin ton pancar işledi. Tam iki katına çıkardık. Bu yıl hedefimiz 750 bin tondu, kuraklıktan dolayı olumsuz etkilendik ama 550 ila 600 bin tonluk bir üretim gerçekleştireceğiz. İnşallah fabrikalarımız ayakta durmaya devam edecek."

Konuşmaların ardından, fabrikaya pancar getiren ilk 10 üreticiye hediyeleri verildi. Kurban ve kurdele kesimiyle duaların ardından fabrika kampanya dönemine başladı.

Programa, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, Fabrika Müdürü Hakan Çelik, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Eğitim Sekreteri Cengiz Ünder, Balıkesir- Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karahasanoğlu katıldı.