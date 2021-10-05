Üye Girişi
BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

05.10.2021 15:34

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Türkşeker Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Türkşeker Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, fabrika bahçesinde düzenlenen törende, kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Başarı düzeyinin, sektörün bütün paydaşlarınca iyi bir yönetim ve istişare mekanizmasıyla çok daha iyi noktalara taşınacağını vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu tesislerin geliştirilerek ihtiyaç duyduğu revizyonlara tabi tutularak çok daha uzun yıllar ülkemize bu stratejik sektörde hizmet vereceğini ve güçlü Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tesislerle daha da güçleneceğini düşünüyorum. Kampanya dönemimiz çiftçilerimize bol kazançlar getirsin. Burada çalışan fabrika personellerimize, işçilerimize sağlık ve huzur içinde bol kazançlar getirsin. Varsa alandaki bütün problemler çözülsün, bu yenilikçi yaklaşımla şeker üretimi sektöründe ülkemize daha rekor seviyelere hep birlikte ulaşalım."

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan ise 2020 yılında şeker fabrikalarının üretim rekoru kırdığını söyledi.

Geçen sene Susurluk, Karacabey, Manisa, Mustafakemalpaşa ve Çanakkale'den domates alımı gerçekleştirerek pancar üreticileri dışındaki diğer çiftçilere de destek olduklarını, salgın sürecinde Eskişehir'deki şeker fabrikasında günlük 35 bin litrelik alkol üretimini 50 bin litreye çıkardıklarını anlatan Alkan, "Pandemi döneminde yaklaşık 9 milyon litre alkol üretimiyle başta hastanelerimizin dezenfektan ihtiyacı olmak üzere vatandaşımıza en uygun fiyata kolonyayı nasıl ulaştırırızın mücadelesini verdik. Hamdolsun bunu Türkiye Şeker Fabrikaları gerçekleştirdi." diye konuştu.

Bu yıl pancar alım fiyatlarından üreticilerin birçoğunun memnun olduğuna değinen Alkan, pancar üretimini kesintisiz sürdüreceklerini dile getirdi.

Mücahit Alkan, şu bilgileri paylaştı:

"40 milyon dolarlık ihracatla 20 milyon dolarlık ithalatı engelledik ve cari açığa 60 milyon dolarlık olumlu bir katkıda bulunduk. Şu an 125 bin ton şeker ihracı için izin istedik, önümüzdeki günlerde de 125 bin ton şeker ihracı gerçekleştirerek ihracata olan katkımız devam edecek. 5 yıllık bir projeksiyon hazırladık, yaklaşık 2 milyar liraları bulan bir bütçe ile fabrikalarımızın tamamını ayağa kaldıracağız. Daha verimli, enerjiyi daha uygun maliyetlerde kullanan, pancardaki polar varlığından daha fazla yararlanan ve bakım onarım giderleri daha minimize olan bir Türkşeker'i hayal ediyoruz. Bu noktada da yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bu bölgede 12 polar ve altı pancarı biz 12 polardan sayarak bölgeye çok ciddi bir katkıda bulunduk. İnşallah bu desteklerimiz yine devam edecek. Geçen yıl Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki fabrikalarımızda üretim yapan çiftçilerimize yüzde 10 prim vererek bir önceki yıl 245 bin ton üretim yapan Doğu Anadolu fabrikaları geçen yıl 495 bin ton pancar işledi. Tam iki katına çıkardık. Bu yıl hedefimiz 750 bin tondu, kuraklıktan dolayı olumsuz etkilendik ama 550 ila 600 bin tonluk bir üretim gerçekleştireceğiz. İnşallah fabrikalarımız ayakta durmaya devam edecek."

Konuşmaların ardından, fabrikaya pancar getiren ilk 10 üreticiye hediyeleri verildi. Kurban ve kurdele kesimiyle duaların ardından fabrika kampanya dönemine başladı.

Programa, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, Fabrika Müdürü Hakan Çelik, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Eğitim Sekreteri Cengiz Ünder, Balıkesir- Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karahasanoğlu katıldı.

BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Türkiye Şeker Fabrikaları, Balıkesir, Türkiye, Fabrika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızları dev kulüpleri harekete geçirdi 16:08 Fenerbahçe'nin yıldızları dev kulüpleri harekete geçirdi Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti 15:31 Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu 15:09 Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek 14:40 Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek
Erdoğan'ın 14:20 Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı 13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı

Son Dakika Haberleri
16:15 Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşine düştü
16:02 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021
15:59 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
15:58 Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı
15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
15:31 Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti
15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi
15:22 Polonya'dan, insanlık dışı muamele! Ölmek üzere olan Suriyeli mültecileri döve döve Belarus'a ittiler
15:18 İrem Derici'ye hakaret ettiği için yargılanan sanık para cezasına çarptırıldı
15:08 Yunanistan'ı şaşırtan ölüm! Futbolcu Nikos Tsoumanis, aracında ölü olarak bulundu
Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşine düştü Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşine düştü         
16:15
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021         
16:02
Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı         
15:58
Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira         
15:34
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi         
15:29
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı         
14:14
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır         
12:38
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 16:26:39. #1.11#
SON DAKİKA: BALIKESİR - Susurluk Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement