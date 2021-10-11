Tavuk eti üretimi yüzde 22,9 arttı - Son Dakika

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 22,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 192 bin 522 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 22,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 22, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,8 artarken hindi eti üretimi yüzde 7,5 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0,6 artarken kesilen tavuk sayısı yüzde 1,7, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6, hindi eti üretimi yüzde 20,6 azaldı.

Ağustos ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 18,9 artarak 192 bin 522 ton olarak gerçekleşti. Bu ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 20,1 artarak 109 milyon 59 bin adet oldu. Ağustos ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8 artarak 1,6 milyar adet oldu.Aynı ayda bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 15,8 artarak 4 bin 779 ton olarak gerçekleşti.

-İHA-