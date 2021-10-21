Edirne'de eylül ayı boyunca 800 konut satıldı - Son Dakika

Edirne'de 800 konut satışı ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 35'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılı Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. 800 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,5'inin gerçekleştiği Edirne, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 35'inci sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Ardahan oldu.

EDİRNE'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 192 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Edirne'de ipotekli konut satışları sayısı 192 olarak gerçekleşti. Edirne'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,0 ile 10'uncu sırada yer aldı. Edirne, Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 0,6'lık payı ile 27'nci sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 771 konut satışı ve yüzde 22,8 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Edirne'de diğer satış türleri sonucunda 608 konut el değiştirdi. Edirne'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 76 olarak açıklandı. Edirne diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 0,5'lik pay alarak 42. sırada yer aldı. Diğer konut İstanbul 21 bin 458 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76 oldu. Ankara 10 bin 419 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 820 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

EDİRNE'DE 800 KONUT SATIŞININ, 340'I İLK SATIŞ, 460'I İSE İKİNCİ EL SATIŞ OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelindeki 147 143 konut satışının 43 967'si (yüzde 29,9) ilk satış, 103 bin 176'sı ise (yüzde 70,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Edirne'de ise 800 konut satışının 340'ı (yüzde 42,5) ilk satış, 460'ı ise (yüzde 57,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

(Halil Dağ-İHA)