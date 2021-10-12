Üye Girişi
Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek - Son Dakika

Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek

12.10.2021 13:18
Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER), ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER), ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Fakülte temsilcilerinin katıldığı toplantıda izlenecek yol haritası belirlendi.

BUÜ bünyesinde yeni kurulan Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER), Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başkanlığında bir araya geldi. Merkezin yönetim kurulu toplantısına; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnegöl İşletme Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesini temsilen akademisyenler yönetim kurulu üyesi sıfatı ile katılım gösterdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ TAMAMLAYICISI OLACAK

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Yönetim Kurulu toplantısında merkezin sosyal bilimler alanına odaklanan bir yapıda tasarlandığını ve bu yönüyle diğer üniversitelerden farklılaşacağını ifade etti. Kılavuz, merkezin fen ve sağlık bilimleri alanında yürütülen teknoloji odaklı dijital dönüşüm çalışmalarının tamamlayıcısı olacağını ve teknoloji odaklı projelere ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz ise katılımcılara merkezin hazırlanan yıllık çalışma planını sundu. Hedefler ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz; "DİJİMER, sosyal bilimler alanına yönelik olarak; dijital işletme yönetimi, platform ekonomileri, paylaşım ekonomisi, dijital para, dijital iletişim, dijital kültür, dijital etik, dijital sosyoloji, dijital çalışma biçimleri, bilişim hukuku, dijital pazarlama, e-Devlet uygulamaları, kişisel verilerin korunması hukuku, uzaktan eğitim ve e-öğrenme, dijital liderlik gibi konulara odaklanacak" dedi. Kaymaz, Merkezin ayrıca bir üniversite-sanayi işbirliği ara yüzü olarak iş yaşamı ile ortak projeler geliştireceği, akademik personel ve öğrenciler ile birlikte bu alandaki bilimsel çalışmalara liderlik edeceği bilgisini verdi. Sunumun ardından, yönetim kurulu üyeleri de görüş ve önerilerini aktararak katkıda bulundu.

DİJİMER ilk etapta Instagram [@uludagdijimer] ve Linkedin [Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER)] hesapları ile sosyal medya üzerinden hedef kitlesini bilgilendirecek.

Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek
Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek

Uludağ Üniversitesi, Ahmet Saim Kılavuz, geri dönüşüm, Bursa, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var 13:32 Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparklarında çürüyor! Aralarında lüks markalar da var CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar 13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı 13:23 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi 13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi 12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu 12:21 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı 11:36 İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı

Son Dakika Haberleri
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
13:26 ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı
13:22 Bursa'da kimya fabrikasında patlama! 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı
13:10 İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde
12:20 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu
12:18 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu
12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı         
13:31
ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı ABD ne yapacağını bilmiyor! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi çığrından çıktı         
13:27
AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı         
13:20
Plakasız motoruyla giderken polis sürpriziyle karşılaştı! Ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi Plakasız motoruyla giderken polis sürpriziyle karşılaştı! Ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi         
12:43
WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde         
12:27
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu         
11:12
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 13:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement