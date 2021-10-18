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KAHRAMANMARAŞ - "Tekstil kenti" Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - "Tekstil kenti" Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı

18.10.2021 11:28

Türkiye'nin tekstil sektöründe öncü kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan yılın 9 ayında 694 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tekstil sektöründe öncü kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan yılın 9 ayında 694 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Dondurmanın yanında iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş ve çimento alanında üretim yapılan kent, özellikle tekstil ürünleri ihracatıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AA muhabirinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentten tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim, konfeksiyon alanında bu yılın ocak-eylül döneminde 694 milyon 400 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Birçok ülkeye tekstil ürünü ihraç eden kentte faaliyet gösteren yaklaşık 360 ihracatçı firma, hazır giyim ve konfeksiyonda 85 milyon dolar, tekstil ve ham maddelerinde ise 609,4 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kahramanmaraş'tan en fazla ihracat İtalya, Portekiz, Bangladeş, Pakistan ve İspanya'ya gerçekleştirildi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın tekstil sektöründe Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirtti.

Sektörde ihracat rakamlarının ciddi bir şekilde arttığını ifade eden Balcıoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre ocak-eylül döneminde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 38, tekstil ve ham maddeleri ihracatının da yüzde 77 arttığını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın, ihracat rakamlarında hedeflerine yaklaştığına değinen Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl ihracat hedefimizi 1,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bunun 1 milyar doları tekstil. 300 milyon dolarını metal mutfak eşyalarından ve diğer dondurma, biber, altın, kağıt ve çimentomuzu eklediğimizde 1,5 milyar dolara ulaşacağımızı düşünmüştük. Görünen o ki önümüzde 3 ay zaman var. Biz bu rakamlara 1,5 olmasa da 1,4 milyar dolara ulaşacak gibi görüyoruz. Burada tabii ki büyük etken salgından sonra işlerimiz yoğunlaştı. Bunun Çin'in etkisiyle olduğunu düşünüyoruz. Bir de dünyada ham madde fiyatlarının artması ve bulunmaması gibi olaylarda biraz daha temkinli davrandığımızdan yol kat ettik diye düşünüyoruz. Kahramanmaraş'ta tekstil sadece bir kolda çalışmıyor. İplik, örgü, dokuma, boya ve denim var. Hepsinin büyük miktarda üretildiği yer Kahramanmaraş. Türkiye'deki denim kumaşın yüzde 36'sı Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Dolayısıyla çok büyük bir rakam."

Sektörün gelişim ve değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, Kahramanmaraşlı iş adamlarının modayı ve sektördeki yenilikleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil kenti Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kahramanmaraş, Türkiye, İhracat, Metal, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 'Tekstil kenti' Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - "Tekstil kenti" Kahramanmaraş'tan 9 ayda 694 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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