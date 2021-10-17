Kızılcahamam'da "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş" Projesi hayata geçirilecek - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesince gerçekleştirilecek "Tezgahtan Hayata Sof Kumaş" Projesi'nin protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı'nda projenin protokol imzaları Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından atıldı.

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirilecek Çamlıdere, Güdül, Ayaş Halk Eğitim Merkezlerini de kapsayacak proje ile Ankara'nın tarihi sof kumaşı tekrar üretilerek ekonomiye kazandırılacak. Başta kadınlar olmak üzere yeni bir istihdam alanı oluşturulacak.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Bu güzel projenin ilçemize kazandırılmasında başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve çalışanlarına teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.