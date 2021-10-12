TİGEM tek tay satışından 1 milyon 200 bin liralık rekor gelir elde etti - Son Dakika

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Cevhertay isimli tayımız 1 milyon 200 bin lira gibi rekor bir fiyata satıldı. 18 baş tayımızdan toplam 8 milyon 630 bin lira gelir elde ettik." dedi.

Kıyak, TİGEM tarafından Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen safkan elit tay satışlarının ardından değerlendirmede bulundu.

Satışta beklentilerinin karşılandığını dile getiren Kıyak, "Bugün TİGEM'in kalitesinin konuşulduğu bir gün oldu zira Cevhertay isimli tayımız 1 milyon 200 bin lira gibi rekor bir fiyata satıldı. TİGEM'in ne kadar büyük bir iş yaptığı görülüyor. Seyisinden, antrenörüne, teknik elemandan işletme personeline kadar tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Satışlara ilişkin detayları paylaşan Kıyak, şunları söyledi:

"İkinci en yüksek fiyata satılan tayımız 900 bin liraya satıldı, Demirberke isimli. Üçüncü en yüksek fiyata satılan tayımız da 720 bin liraya satıldı o da Ayabakan'ın bir yavrusuydu. 18 baş tayımızdan toplam 8 milyon 630 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Bakanımızın bize verdiği destek, genel müdürlüğümüzün gösterdiği üstün başarı ve gayretin sonucu devlet bütçemize 8 milyon 630 bin lirayı bereketli bir günde yazdırmış olduk. Bir sonraki satışımız Karacabey yetiştirmesi 16 baş safkan Türk ve Arap tayı yine Veliefendi'de 26 Ekim'de saat 12'de olacak. Tüm İstanbulluları ve atçılığa gönül vermiş arkadaşlarımızı bekliyoruz."

"Osmanlı'dan günümüze kalan gen kaynakları korunuyor"

Satışa olan talep ve rekabetin çok iyi olduğunu belirten Kıyak, "Bir kere TİGEM artık bir marka. Atçılık sektörü bu işe gönül vermiş, seven insanların oluşturduğu önemli de bir sektör. Veliefendide'de yılda 3 kez elit tay satışı yapıyoruz. 4 kez de Karacabey işletmemizde yapıyoruz, atlarımıza yoğun bir ilgi ve talep var. Biz talepten memnunuz. İşimizi iyi yapıyoruz ki talep görüyor. Bundan son derece memnunuz." şeklinde konuştu.

Kıyak, TİGEM'in tarihi bir iş yaptığını hatırlatarak, "Osmanlı'dan günümüze kalan, eskiden haralar ve inekhaneler olarak geçen, ilk kez Karacabey işletmemizde başlayan sonra Sultansuyu ve Anadolu Tarım İşletmemizde gerçekleşen atçılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Böylece gen kaynaklarını da koruyoruz. Dün savaş meydanlarında olan atlarımız bugün hipodromlarda faaliyet gösteriyor. Güzel bir alan ve biz de elimizden gelen gayretle iyi bir başarı yakaladık." ifadelerini kullandı.