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TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak - Son Dakika

TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak

04.10.2021 11:51
TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, açık artırma yöntemi ile 19 ilde 444 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, açık artırma yöntemi ile 19 ilde 444 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 44 arsayı açık artırmayla satışa çıkartacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Muhammen bedeli 3 milyar 285 milyon 239 bin 468 TL olan yaklaşık 2 milyon 618 bin 272 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla'da bulunan 444 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 13 Ekim'de saat 10.30'da ve 14 Ekim saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden www.emlakmuzayede.com.tr adresinden de teklif verilebilecek.

KDV'DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT 60 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

13 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar, 14 Ekim Perşembe 10.30'da açık artırmada ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Amasya'da konut-ticaret, Anakara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor.

İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak.

Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ya da 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak

Ankara, İzmir, konut, Toki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak - Son Dakika
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