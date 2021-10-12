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Toplam ciro yıllık yüzde 48,1 arttı - Son Dakika

Toplam ciro yıllık yüzde 48,1 arttı

12.10.2021 10:09
Toplam ciro yıllık yüzde 48,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 48,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 48,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 48,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 56,7, inşaat ciro endeksi yüzde 36,8, ticaret ciro endeksi yüzde 39,1, hizmet ciro endeksi yüzde 66,9 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 0,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

-İHA-

Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret, İnşaat, ciro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplam ciro yıllık yüzde 48,1 arttı - Son Dakika


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