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Toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı - Son Dakika

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı

11.10.2021 10:14
Toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı

Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 823 bin 463 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 823 bin 463 ton inek sütü toplandı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ağustos ayı süt ve süt üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 823 bin 463 ton inek sütü toplandı. Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 12 azalarak 104 bin 679 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 5 bin 205 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 18 artarak 111 bin 441 ton, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 754 bin 661 ton olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ayran üretimi yüzde 30,6, yağsız süt tozu üretimi yüzde 30,5, tereyağı üretimi yüzde 14, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 1,4, kaymak üretimi yüzde 17,6, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 28,6, azalmıştır.

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,9, ayran üretimi yüzde 15,1, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 15, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 7,2, kaymak üretimi yüzde 6,2, inek peyniri üretimi yüzde 1 artarken, tereyağı üretimi yüzde 1,4 azalmıştır.

-İHA-

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ocak, İnek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplanan inek sütü miktarı yüzde 0,3 arttı - Son Dakika
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