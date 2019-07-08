Ekonomi torba yasası Meclis'te: Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye
17 dakika önce
Ekonomi torba yasası Meclis'te: Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:52
AK Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin 'yedek akçe'sinde düzenleme yapılması, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Tasarıda öne çıkan maddeler şöyle Açıklaması
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