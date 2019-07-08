Son Dakika Haberleri: Ekonomi torba yasası Meclis'te: Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye
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Ekonomi torba yasası Meclis'te: Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye

17 dakika önce

Ekonomi torba yasası Meclis'te: Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye

Ekonomi torba yasası Meclis'te: Merkez Bankası ihtiyaç akçesi hazineye, System.String[]
AK Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, varlık barışının süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatılması, TCMB'nin 'yedek akçe'sinde düzenleme yapılması, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Tasarıda öne çıkan maddeler şöyle Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:52 
AK Parti, Aralık, TCMB, Ekonomi
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