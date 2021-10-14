TRAKYAKA toplantısı Kırklareli'nde yapıldı - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.
TRAKYAKA'dan yapılan açıklamada, bir restoranda gerçekleştirilen toplantı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in katılımıyla yapıldığı belirtildi.
Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra Antalya'da yapılacak YÖREX Fuarı'na katılım kararı alındı.
Ardından Çerkezköy Endüstriyel Fuarı konusunda kurul bilgilendirildi.
Kaynak: AA
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