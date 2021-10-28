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Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 arttı - Son Dakika

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 arttı

28.10.2021 10:20
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 arttı

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı üçüncü çeyrek turizm istatistiklerini paylaştı. Buna göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 78'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Konaklama harcaması yüzde 251,3, tur hizmetleri harcaması yüzde 233,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 224,6 arttı.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 74 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 78 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 61 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 143,4 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 143,4 artarak 13 milyon 640 bin 672 kişi oldu. Bunların yüzde 84'ünü 11 milyon 457 bin 951 kişi ile yabancılar, yüzde 16'sını ise 2 milyon 182 bin 721 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

İkinci sırada yüzde 15,9 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise ile yüzde 2,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 363,5 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 329,6 artarak 873 bin 27 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Turizm, Eylül, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 arttı - Son Dakika


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