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Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik bir platform kurdu - Son Dakika

Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik bir platform kurdu

26.10.2021 12:33

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, F-TR Furniture Partners'ın Türkiye'de ihracatçı sektörlere örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin temel gündemi artık kesinlikle ihracat.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, F-TR Furniture Partners'ın Türkiye'de ihracatçı sektörlere örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin temel gündemi artık kesinlikle ihracat. İhracatla sınırlı giderleri düşürüp ciddi engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor." dedi.

Türk mobilya sektörünün güçlü markalarından Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus, 305 yıllık tecrübelerini "F-TR Furniture Partners" çatısı altında birleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Yurdakul, Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinden aldığı payı artırmayı hedefleyen F-TR Furniture Partners'ın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ortaklık kurma ve ölçeklenme sorunu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Son 9 aydır bu yapının oluşmasına elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. F-TR Furniture Partners, ihracatta bizim ürettiğimizi satarız şeklindeki yanlış algımızı kıran bir yapı. Ürettiğimizi satamıyoruz, sattığımızı üretiyoruz. Bunun için de nerede neyi satabiliriz bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde ortaklık kurmaya ilişkin ciddi bir direncimiz var. Organik büyümeye ilişkin de lüzumsuz bir direncimiz var. Biz şirketlerimizin çocuklarımıza kalmasını isterken ortaklık yapmamaya ilişkin bir inancımız bulunuyor. Ama dünya ve küresel ekonomi bizim ölçeklenmemizi gerektiriyor. F-TR Furniture Partners'ın temsil ettiği şey bu ölçeklenmeyi sağlamak. Nereye neyi satacağımızı değil, aynı zamanda ihracata yönelik sınırların ve giderlerin de sağlamlaştırılması vasıtasıyla giderlerimizi düşürüp ihracatta rekabeti sağlayan önemli bir kısıtlamayı ortadan kaldırıyor."

Danışmalığın önemine işaret eden Yurdakul, "F-TR Furniture Partners'ın diğer tüm ihracatçı sektörlere de örnek oluşturmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin temel gündemi artık kesinlikle ihracat. İhracatla sınırlı giderleri düşürüp ciddi engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. F-TR Furniture Partners'ın oluşum süreci yerli bir danışmanlık firmasının eşliğinde yürütülen bir çalışmayla mümkün oldu. Bu vesileyle bilmeye ve anlamaya özel bir anlam atfetmiş oluyoruz, bu bileşenlerin tamamı burada oluşturuldu. Önümüzdeki süreçte elimden gelen katkıyı vereceğim. F-TR Furniture Partners'ın yatırım, ihracat ve üretim adına da katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

"Ülkemizin bağımsızlığı ancak ihracatla olacaktır"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de çok önemli yeni bir marka kurulduğunu belirterek, "Ülke olarak ortaklık ve bir araya gelme kültürümüz zayıftır. Bu markalar daha fazla ihracat adına dünyanın en büyük mobilya fabrikasını kurdular. Konulan milyar dolarlık hedef de mümkün. Çünkü ölçek buna uygun." diye konuştu.

Gülle, Türkiye'nin ihracattaki 300 milyar dolarlık hedefinin erkene çekilebileceğini anımsatarak, "Merkez Bankası bir faiz indirim yaptı, kurdaki etkilenmeyi gördük ve bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Ülkemiz, tercihini üretimden ve ihracattan yana yapmıştır. Biz bu kararı destekliyoruz ve sonuna kadar 'ihracat' diyoruz. Ülkemizin bağımsızlığı ancak ihracatla olacaktır. Örnek birliktelikle örnek işler olacaktır. Bizim bu tür örneklere ihtiyacımız olacak." dedi.

Salgında mobilya sektörünün derinden etkilendiğini ifade eden Gülle, şunları söyledi:

"Sektörümüz, sonradan taleplerle iyi ve olumlu bir dönem yaşadı. Şu ana kadarki süreçte 3 milyar doları geçerek en yüksek 9 aylık rakama ulaştı ve 4 milyar dolara doğru gidiyor. Dünyadaki pazar payımızın daha da artması gerekiyor. 2021'de ihracatta rekorlar kırdıran büyük talepleri karşılamada zorlanıyoruz. Bunu ABD ile yapılan ticari görüşmelerde de yaşamıştık. Gelen talepleri karşılamada zorlandık, bazılarını almakta tereddüt dahi ettik. Bundan sonraki süreçte özellikle bu yıl ve sonrasında farklı bir yere gidiyoruz. Ciddi bir teveccühle karşı karşıyayız. Mobilya sektöründe değil sadece, çok yoğun bir sipariş içindeyiz. Kapasitelerimiz dolu. Çok önemli bir tedarikçi görevi görüyoruz. Sürecimizi hiç kesintiye uğratmadık, hiçbir siparişi karşılıksız bırakmadık. Yeşil ekonomi devriminden de çok fazla etkilenecek ülkelerden değiliz. Şu an yakaladığımız sinerji çok büyük ve iyi okuyup değerlendirmeliyiz."

Hedef dünya pazarında ilk 5

F-TR Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek ise TİM'in Türkiye'nin sürdürülebilir ihracat yolculuğunda tüm sektörleri kucaklayan yapısı, dış ticarete yön veren destek ve katkılarının elde edilen bu başarıda büyük rol oynadığını vurguladı. Çilek, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yol göstericiliği ile başlayan bu yolculukta "yol göstericiliğin" iş dünyası için ne kadar değerli olduğunu yaşayarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin güçlü mobilya markaları olarak, sektördeki bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve çok daha ileriye taşımak fikrinden yola çıktıklarına işaret eden Çilek, "İç pazarda rekabet içinde çalışmalarımıza devam ederken, aynı zamanda da yurt dışı pazarlardaki zorlu rekabeti aşmak için güç birliği yaptık. Özellikle dünyanın büyük ölçekli mobilya ithalatçıları olan Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi zorlukları çok olan ülkelerde AR-GE çalışmaları ve pazar araştırmaları, onların kültürlerini ve tercihlerini, tüketici alışkanlıklarını anlamanın yanı sıra olması gereken ürün ve ambalaj standartlarını yakalama çalışmalarını yapacağız. Ortaklarımıza ve diğer Türk firmalarına danışmanlık vereceğiz." şeklinde konuştu.

Türk mobilya sektörünün dünya pazarında ilk 5'e yükselebilmesi için alışılmışın dışında farklı stratejiler, yeni iş fikirleri, firmalar arası ortak projeler geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğini bildiren Çilek, F-TR Furniture Partners'ın 305 yıllık olumlu-olumsuz tecrübeler barındırdığını, grubun sadece yurt dışında toplam 550 adet mağazası olduğunu, toplam 530 milyon dolar cirosunun yüzde 20'sini ihracatın oluşturduğunu anlattı.

Grubun toplam 6 bin 400 kişiyi istihdam ettiği bildiren Çilek, üretim-depo alanlarının 750 bin metrekare olduğunu aktardı. Mobilya sektörünün istihdam dostu ve dış ticaret cari açığına önemli katkı sağladığını vurgulayan Çilek, son yıllarda mobilya sektörünün bölge için önemli bir üretim ve ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlediğini kaydetti.

Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik bir platform kurdu
Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik bir platform kurdu
Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik bir platform kurdu
Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik bir platform kurdu

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik bir platform kurdu - Son Dakika


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