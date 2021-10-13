Türkiye-Almanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye- Almanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

JETCO toplantısının, Türkiye'nin ticari ve ekonomik ilişkilerinde önemli yeri bulunuyor.

Toplantıda, iki ülke ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği ile ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği ve ortak projeler görüşüldü. Toplantıda, ülkeler arasında sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri, yapay zeka, enerji ve turizm gibi konular da ele alındı.

JETCO mekanizması eş başkanları Bakan Muş ile Bakan Altmaier, toplantı kapsamında Türkiye ve Almanya'nın özel sektör temsilcileriyle buluşarak ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

- İki ülke sivil toplum kuruluşları da katıldı

Özel sektörler arasında iş birliği açısından da önem taşıyan görüşmelere, TÜSİAD, TOBB, DEİK ve TÜROFED gibi özel sektör çatı kuruluşları ile Alman muhatapları Alman Sanayicileri Federasyonu (BDI), Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), Alman Yurtdışı Ticaret Odaları Birliği (AHK), Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) ve Alman Yakın ve Orta Doğu İş Dünyası Birliğinin (NUMOV) temsilcileri katılım sağladı. Görüşmelerde, iki ülke özel sektörleri arasındaki ilişkiler ve potansiyel iş birliği alanları ele alındı.

Toplantı kapsamında ayrıca, 25 Ekim 2018'de gerçekleştirilen JETCO Birinci Dönem toplantısı ile iki ülke arasında tesis edilen "Ticaret Çalışma Grubu", "Sanayi Çalışma Grubu", "Turizm Çalışma Grubu" ve "Üçüncü Ülkelerde İşbirliği, Altyapı, Ulaştırma ve Lojistik" çalışma gruplarının temsilcileri de faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Almanya ile Türkiye'nin 2020 yılı ticaret hacmi 37 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Türkiye'nin dış ticaretinde ilk sırada yer alan Almanya ile ikili ticaretin, gelecek dönemde dengeli bir biçimde artırılarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Söz konusu hedef doğrultusunda toplantı sonunda Bakan Muş ve Bakan Altmaier tarafından JETCO İkinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

JETCO Üçüncü Dönem Toplantısı'nın, Kovid-19 koşullarının yüz yüze toplantılara izin vereceği ilk fırsatta, özel sektör ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin geniş katılımıyla yapılması öngörülüyor.