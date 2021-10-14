Türkiye Belediyeler Birliği, dijital ortamda kadın üreticileri destekleyecek - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği, dijital ortamda kadın üreticileri destekleyecek

İSTANBUL - Türkiye Belediyeler Birliği, Kadın üreticiye destek vermek ve aile ekonomisini güçlendirmek amacıyla dijital ortamda yer alan bir internet sitesi ile protokol imzaladı. Yapılan işbirliği ile kadın üreticinin desteklenerek, Anadolu kadınının ekonomik özgürlüğüne kavuşması hedefleniyor.

Kadın üreticiye destek vermek ve aile ekonomisini güçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ve Shopsa.com.tr işbirliğinin ilk imzaları Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen protokol töreniyle atıldı. Düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin hazır bulundu.

İmza töreni sonrası gerçekleştirdikleri işbirliği hakkında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, "Bugün internet mağazacılığının başlatmış olduğu sisteme katkı vermek için buradayız. Belediyelerimizin kurduğu kooperatiflerin Shopsa'ya dahil olup daha güçlenmesi ve Shopsa'nın uluslararası alana açılması için önemli bir çalışma bu. Şu anda Gaziantep Büyükşehir olarak da yedi kooperatifimiz KAGİDEM'de Kadın girişimciliği merkezinde 25 şirketimizden çıkan ürünlerle Shopsa'nın içerisine dahi olmak için bir protokol imzaladık. Belediyeler Birliği olarak da şu an 39 şehirde bu çalışıyor. 81 ile yayılmasıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz ve Anadolu kadınının hem kendi el ürününü ekonomiye kazandırmak hem de aile ekonomisini güçlendirmek için bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Kadına dair her şey burada satılıyor"

Kadın üreticilerin siteye nasıl başvurabileceğini anlatan Başkan Şahin, "Başvurduğunuz zaman Shopsa akademi var. Bu akademi de eğitimde alıyorsunuz. Kafanızdaki soru işaretlerinin, bundan sonraki süreçlerin nasıl olacağının ve hangi aşamada ne yapmanız gerektiği ile ilgili sizi bilgilendiren bir sistemde var. O sisteme dahil olduğunuzda o sizi zaten eğitiyor ve anlatıyor, pazarlıyor. Böylece elinizdeki ürünü bütün dünyaya tanıtma, pazarlama ve ticarileştirme imkanı sunuyor. Altı başlıkta ürünlerimiz var bu sitede. El ürünleri, takı ve tasarım ürünleri, ev tasarım ürünleri, kozmetik, kıyafet ve kadına yönelik her şey, bir kadının yaşamına dair kendine lazım olan bütün ürünler satışa sunuluyor" diye konuştu.

"Hedefimiz Anadolu kadınının hünerini dünyaya anlatmak"

Bu işbirliği ile ileriye dönük hedeflerinden bahseden Şahin, "Dünyaya açılmak ve Anadolu kadınının bilgi ve becerisini, hünerini bütün dünyaya anlatmak ve böylece aile ekonomisini güçlendirmek" dedi.