Türkiye yakın gelecekte fuarcılıkta ilk 5 ülkeden biri olabilir - Son Dakika

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Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, şu anda yıllık 500 civarında olan fuar sayısını, sektöre giren yeni şirketlerle 2023'te 600-650'ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Aynı zamanda TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü olan Ersözlü, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 1 Temmuz'da başlayan normalleşmenin ardından fuarların yapılmaya başlandığını, tamamlanan fuarların çok güzel ve verimli geçtiğini söyledi.

Fuarcılar olarak bu yılı, ikinci yarısından itibaren değerlendirdiklerini ifade eden Ersözlü, fuar takvimindeki organizasyonların yapılma sürecinin bu yılın ikinci yarısında daha da yükseldiğini belirtti.

Ersözlü, gelecek yıl fuarların istenilen seviyeye ulaşacağını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"2022'de kaldığımız yerden devam edeceğiz diye öngörüyoruz. Türkiye'de 2019 yılına kadar, yılda ortalama 500 civarında hazırlanıyordu. 2020 yılında koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların olması, uluslararası seyahatlerin ve turizmin durmasından dolayı fuarcılık sektörü de durma noktasına geldi. 2020 yılını yüzde 80 daralmayla kapattık. Tabii tek tük fuarlar düzenlendi ama Türkiye'de düzenlenen 500 civarında fuarın neredeyse yüzde 20'si yapılabildi. 2021 yılına gelindiğinde bu sayılar yüzde 50'lere çıktı. Fuar organizatör firmalarının 2022 yılı fuar takvimi hazır. 2022 yılındaki fuarlara baktığımızda ortalama yine 500 civarında fuar yapılacak."

Ersözlü, son dönemde fuarcılık sektörüne yeni şirketlerin dahil olduğunu anlattı.

Türkiye'nin, dünya fuar pazarından aldığı payı artırmak istediklerine dikkati çeken Ersözlü, "Yeni açılanlarla şu anda Türkiye'de 280'in üzerinde fuar şirketi oldu. Şu anda Türkiye'nin dünya fuarcılık pazarından aldığı pay yüzde 1,5'ler seviyesinde. Cumhurbaşkanımızın 2023 sonuna kadar Türkiye'nin ihracatının 500 milyar dolara çıkarılması hedefi var. Biz de fuar şirketleri olarak bu yüzde 1,5 seviyesini 2023 sonuna kadar yüzde 2,5'lere, 500 olan fuar sayımızı da 600-650 seviyelerine getirmek istiyoruz." diye konuştu.

İlhan Ersözlü, Türkiye'nin dünya fuarcılık sektöründe en önemli destinasyonlardan biri olması için çalıştıklarını aktardı.

Karavan fuarlarına yoğun talep

Salgın nedeniyle insanların yaşam tarzlarında ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler olduğunu dile getiren Ersözlü, bu dönemde bazı ürünlere inanılmaz talep artışlarının yaşandığına değindi.

Otomotiv, makine, tarım gibi klasik sektörlerin fuarlarının devam ettiğini ancak salgında büyük bir ivme yakalayan medikal, ambalaj gibi sektörlerin fuarlarının da ilgi gördüğünü belirten Ersözlü, şunları kaydetti:

"Pandemide bazı sektörler patladı. Mesela karavan. Karavan ve outdoor fuarı inanılmaz talep görmeye başladı. Bu sektör fuarında da büyüme çok fazla. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, bakanlıklarımızın verdikleri desteklerle karavan ÖTV'lerinde düzenlemeler yapıldı ve inanılmaz bir talep patlaması yaşanıyor. Ocak ayında İstanbul'da yapılacak karavan fuarına yer yetmiyor, salonlar yetmiyor. Müthiş bir talep var. Kriz bazen fırsatları beraberinde getiriyor. İnsanlar pandemi nedeniyle doğayı, yeşili tekrar keşfetti. Bununla beraber bu konudaki işler de bir anda arttı. Karavan fuarı özel olarak ilgilendiğim bir fuar. Karavan fuarında Türkiye iç satışının yaklaşık yüzde 60'ını fuar alanında gerçekleştireceğiz, öyle gözüküyor."