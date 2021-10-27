Türkiye'den 83 ülkeye 125 milyon dolarlık çiçek ihracatı - Son Dakika

Türkiye'den 83 ülkeye 125 milyon dolarlık çiçek ihracatı gerçekleştirildi.

Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ihracatını artıran sektörler arasında yer aldı.

Yüzde 65'i Antalya'dan olmak üzere İzmir, Sakarya, Isparta ve çeşitli kentlerde yetiştirilen çiçekler, yurt dışında yoğun talep gördü.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, salgına rağmen sektörün büyüdüğünü söyledi.

İhracatın hızlı şekilde arttığını aktaran Yılmaz, "2021 yılı için daha önceden 115 milyon dolarlık hedef belirlemiştik. Bugün itibarıyla 125 milyon dolar civarında ihracatımız gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla 150 milyon doları geçeceğimizi düşünüyorum. Bu da ihracatımızın yüzde 50-55 artması demek." dedi.

Çiçek sektörü salgını fırsata çevirdi

Salgını fırsata çevirdiklerine değinen Yılmaz, sektör olarak bu süreçte önemli bir büyüme kaydettiklerini bildirdi.

Salgın sürecinde dışarıya çıkmayan insanların çiçekle daha çok uğraşır hale geldiğini anlatan Yılmaz, çiçeğin tüketicinin yanı sıra hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Ayrıca uçuşların kapanmasıyla çiçek ithal eden ülkelerin Türkiye pazarına yöneldiğini vurgulayan Yılmaz, uçuşların normale dönmesine rağmen Türkiye'nin bilinirliğinin artmasıyla satışların devam ettiğini söyledi.

Özellikle Avrupa'dan yoğun bir ilgi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Konum olarak dünyada çok önemli bir yere sahibiz. Dünyada çiçekte 23 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Bunun 17 milyar doları hemen yanı başımızdaki ülkeler, 3 ile 5 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler. Bunların bir kısmı bizimle çalışmıyordu. Salgın nedeniyle uzak yerlerden tedarik sıkıntısı çektikleri için bize yöneldiler, şimdi de kalıcı olarak bizimle çalışmaya devam ediyorlar."

Çiçek sektöründe tarihi rekor

Yılmaz, 83 ülkeye çiçek gönderdiklerini, bunların başında Hollanda, İngiltere, Almanya, Özbekistan, Romanya ve Bulgaristan'ın geldiğini ifade etti.

Bu dönemde hem ihracat yapılan ülke sayısında hem de miktarda artış yaşandığını anlatan Yılmaz, "Geçen yılı 107 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Son yıllarda yüzde 50'in üzerinde artış yaptığımız hiçbir sezon yoktu. Bu rakam tarihi bir rekor diyebilirim." dedi.

Bu yıl sezona yüzde 30'luk bir büyümeyle girdiklerini ve büyümeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, üretim alanlarının da genişlemeye başladığını söyledi.

Yılmaz, sektör olarak en fazla karanfil ihraç ettiklerini, karanfilin yetişme şartlarının Türkiye'deki seralara daha uygun olduğunu söyledi.