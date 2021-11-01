Üye Girişi
Otomotivde geçen ay en fazla ihracatı Kocaeli yaptı - Son Dakika

Otomotivde geçen ay en fazla ihracatı Kocaeli yaptı

01.11.2021 14:37
Otomotivde geçen ay en fazla ihracatı Kocaeli yaptı

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 607 milyon 589 bin dolarla Kocaeli oldu.

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 607 milyon 589 bin dolarla Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ekim ayında 2 milyar 606 milyon 327 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi 607 milyon 589 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa, 544 milyon 251 bin dolarla ikinci ve İstanbul 544 milyon 85 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 502 milyon 677 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 101 milyon 109 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın ekim ayında 2020'nin ekim ayına göre Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 15, Bursa'nın yüzde 35, İstanbul'un yüzde 1 ve Ankara'nın da yüzde 6 azalırken, Sakarya'nın otomotiv ihracatı yüzde 12 artış gösterdi.

İhracat pazarında Almanya ilk sırada

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 352 milyon 730 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 286 milyon 636 bin dolarla Fransa ve 261 milyon 113 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya, 236 milyon 123 bin dolarla dördüncü ve İspanya da 164 milyon 259 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 77 milyon 230 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise 66 milyon 360 bin dolar ve İrlanda'ya da 28 milyon 828 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

İrlanda'ya ihracat yüzde 89 arttı

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre İrlanda'ya otomotiv ihracatında yüzde 89 ve Rusya Federasyonu'na da yüzde 32'lik artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 13, Fransa'ya yüzde 16, Birleşik Krallık'a yüzde 6, İtalya'ya yüzde 19 azalırken, İspanya'ya ihracatı ise Ekim 2020 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ekim ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İller (1.000$)
İl2020 Ekim2021 EkimDeğişim
KOCAELI 715.059 607.589 -15%
BURSA 840.625 544.251 -35%
İSTANBUL 549.629 544.085 -1%
SAKARYA 449.283 502.677 12%
ANKARA 107.328 101.109 -6%
İZMIR 60.055 62.681 4%
KONYA 43.820 53.138 21%
MANISA 43.811 51.872 18%
KIRŞEHIR 16.741 26.103 56%
ÇANKIRI 12.324 16.037 30%
SAMSUN 10.072 14.704 46%
AYDIN 6.216 11.932 92%
ADANA 8.223 10.197 24%
HATAY 9.071 8.959 -1%
TEKIRDAĞ 6.864 7.039 3%
BALIKESIR 5.011 5.808 16%
MERSIN 9.585 5.609 -41%
ESKIŞEHIR 2.892 5.135 78%
TRABZON 3.045 3.740 23%
KAYSERI 2.691 2.964 10%

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştirilen Ülkeler (1.000$)
Ülke2020 Ekim2021 EkimDeğişim
ALMANYA403.649352.730-13%
FRANSA341.810286.636-16%
BİRLEŞİK KRALLIK278.457261.113-6%
İTALYA292.075236.123-19%
İSPANYA164.263164.2590%
POLONYA144.718135.034-7%
SLOVENYA151.003108.247-28%
BELÇİKA116.21298.310-15%
ABD93.09177.230-17%
RUSYA FEDERASYONU50.34866.36032%
HOLLANDA57.79558.1971%
İSRAİL78.69549.373-37%
ROMANYA75.94348.963-36%
MISIR55.99545.602-19%
FAS42.82943.1341%
İSVEÇ39.31243.0309%
MACARİSTAN35.34237.7327%
İRLANDA15.27528.82889%
BULGARİSTAN24.70224.8781%
DANİMARKA38.52821.551-44%

Türkiye, dolar, Ocak, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomotivde geçen ay en fazla ihracatı Kocaeli yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binance tüm para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı 16:35 Binance tüm para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık 16:30 Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:26 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam gelmeye devam ediyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı
Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü 16:14 Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar 16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor 14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
16:33 Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!
16:29 Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık
16:21 Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar saniye saniye kamerada
16:14 Eski sevgilisinin yanında başka bir adam gördü! Sırtından vurup öldürdü
16:12 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir
16:06 Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:02 Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar
15:55 Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu
15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu! Mesut Özil arkadaşlarını uyardı! Dikkat çeken sözleri olay oldu!         
16:33
Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları isyan etti Düğünde maganda tarafından vuruldu, yakınları isyan etti         
16:29
Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar saniye saniye kamerada Boğadan kaçamayan adamın can çekiştiği anlar saniye saniye kamerada         
16:21
"Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir         
16:13
Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu bombasını patlattı         
16:01
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı         
15:44
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 16:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Otomotivde geçen ay en fazla ihracatı Kocaeli yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement