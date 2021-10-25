Türksat, 5'inci nesil uydusunun gücüyle CABSAT'a katılıyor - Son Dakika

TÜRKSAT AŞ, 26-28 Ekim'de Dubai'de gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı 'CABSAT 2021'e 5'inci nesil uydusu Türksat-5A'nın gücüyle katılacak. Türksat AŞ, fuarda ayrıca milli ve yerli uydu anten ailesi PeycON'u Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarı için görücüye çıkaracak.

Türksat-5A uydusu ile MENA bölgesinde kapsamasını genişleterek 350 milyonluk bir pazara yeni bir kapı açan Türksat A.Ş bölge ülkelerindeki yayıncılar ve data hizmet sağlayıcıları ile CABSAT 2021 fuarında yeni iş fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor. Fuar süresince Türksat'ın milli PeycON ailesi antenleri olan HidrON, TerrON, MicrON ve AerON antenleri sergilenecek.