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Zonguldak'ta "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Zonguldak'ta "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi

26.10.2021 10:40

Zonguldak'ta "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi Zonguldak'ta sektörel çeşitliliğin arttırılması için yapılan çalışmalar kapsamında "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi.

Zonguldak'ta "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sektörel çeşitliliğin arttırılması için yapılan çalışmalar kapsamında "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi. Kentin 80 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğu, denizin daha etkin ve profesyonel kullanılabilmesi için yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

Zonguldak için üretim, istihdam ve ihracat potansiyeli taşıyan su ürünleri yetiştiriciliği konusunu değerlendirmek üzere Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TSO Başkanı Metin Demir ve davetliler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu program TSO Başkanı Metin Demir'in konuşmasıyla başladı.

Kömürle var olan kentte, kömür sektöründeki geriye gidişi nedeniyle yeni sektörlerin kapısını aralama gayretinde olduklarını ifade eden Demir, "Zonguldak'ta uzun süredir gündemimizin en önemli maddelerden birisi sektörel çeşitliliğin sağlanması. Biz bugüne kadar özellikle kömür sektöründe yaşanan geriye gidişe çare olmak üzere Zonguldak'ta yeni sektörlerin kapısını açmak üzere bir gayretin içerisinde olduk. Bu gayretin en başından beri biz Valilik, Rektörlük'ün desteğini gördük. BAKKA ile bugüne kadar verimli güzel çalışmalar yürüttük. Bu gün de yeni bir çalışmanın ikinci evresine geçmiş oluyoruz. Bu gün özel sektörde yatırımları da olan tecrübeli ağabeylerimizin sektördeki yatırımcıların katkılarıyla bir sonraki aşamaya geçmiş olacağız" diye konuştu.

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı da programın hayırlı olmasını diledi. BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, kentin engebeli coğrafi yapısının dikilebilir tarımsal arazi ve hayvancılık imkanının kısıtlı olmasının yenilikçi yöntemlerle geliştirilerek alternatiflere yönlendirdiğini aktararak şöyle dedi:

"Bir yandan sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin turizme kazandırılarak etkin tanıtımıyla bölgede turizmin gelişmesine diğer yandan sanayide verimlilik ve inovasyonla vekalet gücümüzü artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Tarımsal alanda ise Batı Karadeniz Bölgesi'nin sahip olduğu ormanlık alanların genişliği, engebeli coğrafi yapısıyla dikilebilir tarımsal arazi ve hayvancılık imkanın kısıtları bizi topraksız tarım ve seracılığın, arıcılığın ve orman ürünlerinin ve kanatlı hayvancılığın yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi gibi alternatiflere yönlendirmektedir. Bu sektörel dönüşümü sağlamada önemli bir adım olan su ürünlerin yetiştiriciliği ve endüstriyel işlemesinin bölgemizde gelişmesine katkıda bulunacağına inandığımız bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Denizin kıyısındayız ama balıkçılık sektöründen istediğimiz şekilde verim alabildiğimizi söyleyemeyiz"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da kentin denize kıyısı olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

"Zonguldak geçen yüzyılın başlangıcında kömürle ortalardan itibaren demir-çelikte ülkemizin önemli kalkınma odaklarından birisiydi ancak zaman içerisinde kömürün alternatif enerji kaynaklarının bulunmasıyla veya daha ucuz kömür ve ulaşılması ile ilimizin ekonomik olarak sıkıntıları olmaya başladı bu da bizim alternatif ürünlere yönelmemiz gerektiğinin en önemli göstergesi bu çalıştayda bunun parçalarından birisi. Şimdi arkadaşlar tabii az önce değerli katılımcıların da ifade ettiği üzere biz hemen denizin kıyısındayız. Ama balıkçılık sektöründen istediğimiz şekilde verim alabildiğimizi söyleyemeyiz. Sadece avcılık var o avcılık da profesyonel bir avcılıktan öte biraz hobi amaçlı yapılan bir avcılık gibi çok kısıtlı sayıda kişinin belki profesyonel yaptığı ve denizden yeterince faydalanamadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bir yandan da bakıyoruz ki gıdanın en yararlısı insan sağlığına en faydalı olan deniz ürünleri ama bunun tüketimine baktığımızda da yine toplum olarak ülke olarak çok sınırlı sayıda sınırlı kilogram veya adet bazı balık ve deniz ürünlerini tüketiyoruz. O zaman biz hem daha fazla tüketebilmek adına hem daha fazla verim elde edebilmek adına deniz ve diğer su ürünlerine yönetmemiz gerekiyor. Alternatif gelir kaynakları olarak bunu yapabilecek potansiyele de sahibiz."

Çalıştayda açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Süzer, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği YK Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz sunumlar yaptı.

Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi
Zonguldak'ta Su Ürünleri Çalıştayı düzenlendi

Batı Karadeniz, Balıkçılık, Zonguldak, Kömür, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'Su Ürünleri Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta "Su Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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