Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal kart ile 2 bin 77 aileye 2 milyon 192 bin lira nakdi yardım ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor.

Sosyal kart yardımından yararlanmak isteyen dar gelirli vatandaşlar e-devlet üzerinden "Sosyal Yardım Modülü" ya da Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunuyor.

Başvurusu sisteme düşen aileler daha sonra yerinde tespitleri yapılmak üzere sosyal hizmet uzmanları tarafından ziyaret ediliyor.

Son olarak Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülerek yardım yapılması uygun görülen ailelere, nüfusuna göre üst limiti 500 lira olan sosyal kartlar veriliyor.

Kart süreleri ailenin duruma göre komisyon tarafından 1, 3 ve 6 aylık şeklinde belirlenirken, aileler belirlenen alışveriş merkezlerinde dilediği şekilde temel gıda malzemesi, temizlik ve kırtasiye alışverişi yapabiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 9 aylık süreçte 2 bin 77 aileye 2 milyon 192 bin lira nakdi yardım yapıldı.