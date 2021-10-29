BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STANTLARINA FUARDA BÜYÜK İLGİ - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, 6. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında, stant açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadın girişimcilere destek sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında ki yerini aldı.

Açılışı yapılan fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantları gezdi. Stantta sergilenen ürünleri inceleyen Vali Bilmez, ürünler hakkında kadınlardan bilgi alarak, emeklerinden dolayı teşekkür edip, bol kazanç temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığındaki kursiyerler ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el işi göz nuru ürünler ile yiyecekler tanıtılıyor.

80 firmanın katıldığı 6. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 29 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.