Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin süresi bir yıl uzatıldı - Son Dakika

Van'da çiftçilerin ilgi gösterdiği "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin uygulama süresi bir yıl uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uyguladığı projenin projesinin protokolü imzalandı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, 12 Ekim 2022'ye kadar uzatılan projeye geçen yıldan bu yana komisyonların uygun gördüğü 1280 çiftçinin müracaat ettiğini söyledi.

900 çiftçinin projelerinin uygun görüldünü ifade eden Bilmez, "Şimdiye kadar 117 çiftçimize toplam 14 milyon 300 bin lira kredi kullandırıldı. 11 bin 500 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti. Bu projeden yararlanmak için her hangi bir kota ve bir sınırlamamız yok. Şartları tutan herkes bu projeden faydalanabilir. Çok önemli bir fırsat ve güzel bir destek. Vatandaşımız 100 bin liralık hayvan alımı için faizsiz kredi kullanmakta. İsterse 50 bin lira daha düşük faizli kredi de kullanabilir. Bir yıl geri ödemesiz, 7 yıl içinde geri ödenecek bir kredi. Vatandaşlarımızın da bu anlamda ciddi bir ilgisi var. Köyüne dönmek için neden arayan çiftimize bu proje can simidi oldu. Projede emeği olan her kurum, kuruluş ve kişiye en önemlisi bu projeye ilgi duyan Van halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.