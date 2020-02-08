Ekonomi ve gösteri dünyasının önemli isimleri Türkiye'de - Son Dakika

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve gösteri dünyasının önemli isimlerini İstanbul'da buluşturdu.



Küresel yatırımcı John Burbank ve Tunus Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk devlet başkanı Habib Bourguiba'nın yeğeni, Hollywood'un efsanevi yapımcısı Tarak Ben Ammar, Kavak'ın davetlisi olarak İstanbul'a geldi.



Birçok üst düzey Türk iş insanının da davetli olarak katıldığı etkinliğe ilgi büyüktü. - İSTANBUL