Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın eski Devlet Başkanı Dr. Gjorge Ivanov, kutuplardaki buz oranlarının çok hızlı şekilde erimeye devam ettiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi büyük şehirleri vuracaktır." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nın açılış töreni ATO Congresium'da yapıldı.

Zirvenin "İklim Değişikliğinde Global Stratejiler" oturumuna eski Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Dr. Gjorge Ivanov, eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, eski Nepal Başbakanı Madhav Kumar, Endonezya 5. Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri ve eski Kanada Başbakan Yardımcısı Sheila Copps konuşmacı olarak katıldı.

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Arango, ülkesindeki iklime ve çevreye zarar veren süreçlere dair değerlendirmelerde bulunarak, uyuşturucu üretimi yapılan bitkilerin yetiştirilmesinin çevreye ciddi zararlar verdiğini aktardı.

Arango, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerinin yağmur ormanlarını da olumsuz etkilediğine ve bunlar için üretim alanları açmanın ormansızlaştırmaya da neden olduğuna dikkati çekerek, uyuşturucu ürünlerinin kimyasal atıklarının nehirlere ve suya da zarar verdiğini kaydetti.

Uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu üretimi nedeniyle ülkenin doğal orman alanlarının zamanla azaldığını söyleyen Arango, uyuşturucu tacirleriyle mücadelede uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Buzulların erimesi

Eski Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Ivanov, kuzey ve güney kutbundaki buz oranlarının çok hızlı şekilde erimeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu erimenin, dünya için ciddi bir "alarm" olduğunun altını çizdi.

"Döngüler birbiriyle bağlantılıdır, erimiş buz tabakası çözüldükçe metan gazı ortaya çıkacaktır." ifadesini kullanan Ivanov, iklim değişikliğinin durdurulmaması halinde milyonlarca hayvanın ve ormanın yok olacağını belirtti.

Ivanov, atmosfere salınan karbondioksitin yanında farklı zararlı gazların da doğaya salındığına işaret ederek, "İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi büyük şehirleri vuracaktır." ifadesini kullandı.

"Dünyayı kurtarmamız gerekiyor, karar kendi ellerimizde"

Endonezya 5'inci Cumhurbaşkanı Sukarnoputri, iklim değişikliğinin ekosistemi farklı derecelerde etkileyeceğini, özellikle küresel gıda krizinin farklı formlarına yol açacağını söyledi.

İklim konusunda çok güçlü küresel iş birliğinin gerekliğine dikkati çeken Sukarnoputri, herkesi sorumlu davranmaya davet etti.

Sukarnoputri, küresel insani dayanışma içerisinde hareket edilmesi halinde hem dünyanın hem de insanlığın kurtulacağını belirterek, "Dünyayı kurtarmamız gerekiyor, karar kendi ellerimizde." dedi.

"Yeşil kalkınmaya geçmemiz lazım"

Eski Nepal Başbakanı Kumar, ülkesi açısından iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, dünyanın, günümüzde küresel iklim krizinin çeşitli sonuçlarıyla yüzleştiğini kaydetti.

Yoksul ve dezavantajlı toplumlarının iklim değişikliğinden daha fazla etkilendiğini dile getiren Kumar, iklim değişikliğinin olumsuz yönleriyle mücadele edilmesi gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kumar, iklimden kaynaklı göçlerin yaşandığına işaret ederek, "Yeşil kalkınmaya geçmemiz lazım." dedi.

İklim değişikliği konusunda coğrafyaya özgü sorunların çözülmesi gerektiğine de değinen Kumar, Nepal'de arazilerin yüzde 50'sinin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Kumar, özel sektörün iklim değişikliği konusuna önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Değişmesi gereken doğa değil, insanlar doğaya karşı hassas olmalı." ifadesini kullandı.

"Çevre yine bizim ayak izimizle kirleniyor"

Eski Kanada Başbakan Yardımcısı Sheila Copps, dünyanın ve insanoğlunun ciddi zorluklarla yüzleştiğini aktararak tsunamiler ve tayfunlar gibi doğa olaylarının toplumların geleceğini değiştirebileceğini söyledi.

Ozon tabakasındaki aşınma ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi olgulara değinen Copps, "Çevre yine bizim ayak izimizle kirleniyor." dedi.

Kanada'da ağaç satışıyla alakalı belirli vergilerin getirilmesini tartıştıklarını aktararak, yeni ormanların kesilmemesi yönünde tedbirleri güçlendirdiklerini kaydetti.