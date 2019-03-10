"Ekonomi ve istihdamda kötü günler bizi bekliyor"
52 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Halkımız 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor" dedi.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
, "Halkımız 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:00
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