Son Dakika Haberleri: "Ekonomi ve istihdamda kötü günler bizi bekliyor"

"Ekonomi ve istihdamda kötü günler bizi bekliyor"

52 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Halkımız 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Halkımız 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:00 

Ekonomi, Aykut Erdoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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