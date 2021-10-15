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Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak - Son Dakika

Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak

15.10.2021 10:50

Yabancılara yapılan konut satışı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı.

Yabancılara yapılan konut satışı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı. Eylül ayında 6 bin 630 konut satışıyla aylık bazda rekor kırılırken, 2021 yılında yabancıya 50 bin konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu satışlarda ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanması planlanıyor.

Türkiye'de Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışlarında yabancıya yapılan satış payı ise yüzde 4,5 oldu. 2021'in ilk 9 ayında yabancılara 37 bin 479 adet konut satışı yapıldı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 50 bine ulaşacağı düşünülüyor. Eylül ayı konut satış verileri, hem yerli hem de yabancı alıcı için yeni rekorlar getirdi. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancıya yapılan konut satışlarında aylık bazda rekor kırıldı.

15 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANACAK

Emlak sektörü temsilcileri, yıl sonuna kadar kalan 3 aylık dilimde yıllık olarak yabancıya satılacak konutlarla yeni bir rekor elde edileceğini söylüyor. Öte yandan yabancıların 2,5 milyon TL ile 3 milyon TL ortalama fiyatlardan konut aldığını belirten sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar muhtemel olan 50 bin konut satışının gerçekleşerek ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık bir döviz girdisinin sağlanacağını belirtiyor. Geçmiş yıllara bakıldığında ise yabancı konut satışlarının artış gösterdiği gözlemleniyor. Pandemi etkisiyle 2020'de yabancılara 40 bin 812 konut satılmışken, 2019 yılında 45 bin 483 konut satılmıştı. 2021 yılının ilk 9 ayında yabancılara 37 bin 479 adet konut satıldığı görülüyor. Kalan 3 aylık dilimde aylık ortalama 3-4 bin satış gerçekleşmesi düşünülüyor.

ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN KONUTLARA İLGİ ARTIYOR

Her geçen gün yabancıların Türkiye'ye yatırımı artıyor. Özellikle Ortadoğu ülkelerinin daha fazla konut aldığı gözlemleniyor. Yemen, Mısır, Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerden konutlara talep daha yoğun gerçekleşiyor. Bir konutun bulunduğu yer, yeni ve eski durumu fiyatını etkiliyor. Yabancıların daha çok sitede bulunan konutları tercih ettiği belirtiliyor.

"SENE SONUNDA YABANCIYA SATILAN KONUT ADETİNİN DE ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Emlak danışmanı Onur Karaca, yabancı yatırımcının konutlara talebinin yoğun olduğunu söyleyerek, "Önceki yıllara göre bu yıl yabancılara konut satışı daha fazla gerçekleşti. Sene sonuna kadar talebin daha da devam edeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda sene sonunda yabancıya satılan konut adedinin de artacağını düşünüyorum" dedi.

"YABANCIYA İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DAN KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞİYOR"

Yemen, Mısır, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerden konutlara yoğun talep olduğunu söyleyen Karaca, "Türkiye'den yabancı yatırımcıya daha çok İstanbul, İzmir, Ankara'dan konut satışı gerçekleşiyor. İstanbul'da ilçe bazında bakıldığı zaman en çok yabancıya satılan konutlar Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Ispartakule'nin Avcılar ilçesine bağlı bölgesinde satıldığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Eski ve yeni sitelerdeki konut fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Karaca, "Yabancıların daha yoğun konut aldığı bölgelerden olan Ispartakule'de 1+1 daireler 800 bin lira civarındayken, 2+1 daireler ise 1 milyon 200 bin liradan satılıyor. 3+1 daireler 2 milyon lira, 4+1 daireler ise 3 milyon TL civarında bulunuyor. Yabancı yatırımcılar genel olarak site bölgelerini tercih ediyorlar. Sitede bulunan dairelere talep daha fazla oluyor. Özellikle Başakşehir ve bölgesindeki sitelerde daha çok konut satışı gerçekleşiyor. Yabancı yatırımcılar ortalama olarak 2,5 milyon TL ile 3 milyon TL civarındaki konutları tercih ediyorlar. 2021'in sonuna kadar yabancıya 50 bin konut satılması hedefleniyor. Bu da 15 milyar dolar değerinde bir döviz girdisinin ülkemize gireceği anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde bu satışların daha da artacağını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

(Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak
Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak
Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak
Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak

Türk Lirası, Eylül, Döviz, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak - Son Dakika
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