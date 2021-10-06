Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'nin önde gelen fotoğraf etkinliği 212 Photography İstanbul'a katılan eserler, 11 Ekim'e kadar görülebilecek.

Yapı Kredi'nin ana sponsor olduğu "Uzaktaki/Yakındaki" adlı sergide 25 eser yer alıyor.

Sergi, Yapı Kredi çalışanlarının Türkiye'den ve dünyadan yakaladıkları fotoğraflarla Bilecik'ten Sri Lanka'ya uzanan zengin bir seçki sunuyor.

212 Photography İstanbul, şehrin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşuyor.

Eserler, Yapı Kredi Bomontiada'da, Akaretler Sıraevleri A 37 - 39'da, Zülfaris Karaköy'de, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda, Yeldeğirmeni Sanat'ta, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür'de ücretsiz olarak görülebilir.