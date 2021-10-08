Sivas'ta bilimsel çalışmalarla "Kangal Akkaraman" koyununun ikiz doğum oranı arttı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir işletmede yapılan bilimsel çalışmalarla bölgeye has "Kangal Akkaraman" koyunlarının ikiz doğum oranında artış sağlandığı bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, ilçede yer alan bir işletmede 2015 yılından bu yana "Kangal Akkaraman" koyunu yetiştiriciliğinde verim artırımına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Takcı, söz konusu koyunların sadece sonbaharda kuzulama dönemine girdiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bu cins koyunlardan 2 yılda 3 yavru almayı başardıklarına dikkati çeken Takcı, "Koyunlar normalde sonbaharda gebe kalırlar ve bahar aylarında kuzularlar. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgesel bir gen olan Kangal Akkaraman koyunu yılın her döneminde kuzulama dönemine girebiliyor. 2015'ten beri uyguladığımız çalışmalarla ikiz oranı 1,1 den 1,72'ye çıktı. Yani önceleri 100 koyundan 110 kuzu elde ederken şimdi 172 kuzu elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takcı, çalışma yaptıkları işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığının "2020 Tarıma Güç Katanlar" listesinde 2 bin 700 koyunla Sivas'ta birinci olduğunu vurguladı.

İşletme sahibi Hüseyin Erden ise "Bu süreçte ikizlerin yanı sıra üçüz, beşiz kuzular da doğdu. Bu hususta büyük bir başarı elde ettik. Ülkemiz için, memleketimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.