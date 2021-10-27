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Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı - Son Dakika

Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı

27.10.2021 11:25
Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı

Son dakika haber: Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları rekor tazelerken bozdurma talebinin arttığını belirten kuyumcular, yatırımda altının güvenli liman olduğunu ve yükselişin devam etmesini beklediklerini aktardı.

Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları rekor tazelerken bozdurma talebinin arttığını belirten kuyumcular, yatırımda altının güvenli liman olduğunu ve yükselişin devam etmesini beklediklerini aktardı.

Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişe geçerken, gram altın haftaya 560 TL bandında başladı. Çeyrek altında da hafta başı fiyatlar 925 TL civarında seyretti. İlerleyen günlerde altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini dile getiren kuyumcular, vatandaşların alım-satım konusunda kararsız olduğunu ancak bozdurma talebinin arttığını belirtti. Yatırımda güvenli liman olarak bilinen altın rekor tazelerken, kuyumcularda ise hareketlilik yaşandı.

"İLERLEYEN GÜNLERDE YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ"

Eskişehir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Engin Polat çeyrek altının 960 TL bandını test edebileceğini kaydederek, " Merkez Bankası'nın son 200 baz puan faiz indiriminden sonra dolar bir tepki gösterdi. 50-100 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. 9,25 bandındaki dolar, 9,75 civarlarına geldi. Bu da altını etkiledi. 525 bandında olan gram altının fiyatı 560-565 TL seviyelerine yükseldi. 830-840 TL civarında seyreden çeyrek altında şu anda bizdeki fiyat 915 TL. Hafta başı olması dolayısıyla şu anda durağan seyreden altında ilerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz. Dolara müdahale edilirse belki bir düşüş yaşanabilir ancak şu anda ons altın sağlam duruyor. Ons altında da bir yükselme olursa ve dolar da böyle kalırsa altının çeyrek fiyatı 915'lerden 960 TL civarına kadar yükselebilir" diye konuştu.

"GENELLİKLE BOZDURMAYA YÖNELİK TALEP VAR"

Vatandaşın altın bozdurma talebinin arttığını ancak uzun vadeli yatırımda yine altının en iyi seçenek olacağını tavsiye eden Polat, "Şu anda vatandaş da kararsız. Alım ya da satım yapsam mı diye düşünüyorlar. Genellikle şu dönemde bozdurmaya yönelik talep var. Altın güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşların altına yatırım yapmaları uzun vadede en iyi seçenek olur. Kısa vadede dolara müdahale gelirse 9,50 seviyelerine gerileyebilir, o zaman da gram altın 540 TL bandına düşebilir. Diğer ihtimal ise yükselip 600 TL bandını test etmesi olur" dedi.

(Abdullah Güçlü - Kazım Ulusoy/İHA)

Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı
Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı
Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı
Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı
Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı
Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı

Türk Lirası, Liman, dolar, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı - Son Dakika
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