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Ekonomi yönetiminde üst düzey görevden alma operasyonu
13 dakika önce
Yılbaşı özel çekilişinin tartışma konusu olduğu Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürü Muammer Çolak da dahil olmak üzere üst düzey görevden alımlar yapıldı.
Yılbaşı özel çekilişinin tartışma konusu olduğu Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürü Muammer Çolak da dahil olmak üzere üst düzey görevden alımlar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:58
Son Dakika GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi PTT Genel Müdürü görevden alındı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü