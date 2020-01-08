Ekonomi yönetiminde üst düzey görevden alma operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ekonomi yönetiminde üst düzey görevden alma operasyonu - Son Dakika Ekonomi

Ekonomi yönetiminde üst düzey görevden alma operasyonu

13 dakika önce

Yılbaşı özel çekilişinin tartışma konusu olduğu Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürü Muammer Çolak da dahil olmak üzere üst düzey görevden alımlar yapıldı.

Ekonomi yönetiminde üst düzey görevden alma operasyonu, System.String[]

Yılbaşı özel çekilişinin tartışma konusu olduğu Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürü Muammer Çolak da dahil olmak üzere üst düzey görevden alımlar yapıldı.

Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:58 
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