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Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı

20.10.2021 12:58

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 11'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 11'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, YÖREX kapsamında yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla 2010'da "kriz varsa, çare de var" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, aradan geçen 10 yılda 3 bin katılımcıya ve bir milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın YÖREX'in fikir babası olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Çandır'ın bu organizasyonla müthiş bir başarıya imza attığını söyledi.

YÖREX'te Türkiye'nin tüm renklerinin bir araya geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türkiye'nin burada, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana durduğunu belirtti.

Coğrafi işaretlerin bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyor olmasında oda, borsa, kadın girişimciler ve YÖREX'in önemli rolü bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "YÖREX, ülkemizde coğrafi işaret ekosisteminin gelişmesine de önemli katkılar sundu. 10 yılda tescilli coğrafi işaret sayısı 110'dan 921'e, başvuru sayısı ise 160'tan 721'e çıktı. YÖREX, coğrafi işaret algısının ve bilinirliğinin artmasını sağladı. Ayrıca YÖREX, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) özel ödülüne ve Oda-Borsa Proje Yarışması jüri özel ödülüne layık görüldü. YÖREX artık Türkiye'nin yöresel ürünler ve coğrafi işaretler vitrinidir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını oda ve borsaların tescil ettirdiğini, oda ve borsalar tarafından tescil ettirilen ve başvurusu yapılan toplam ürün sayısının 642'ye ulaştığını bildirdi.

7 ürün Avrupa'da tescillendi

YÖREX'i de yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline getirdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"YÖREX'te her yıl coğrafi işaret üreticileri ile ulusal perakendecileri ve e-ticaret portallarını bir araya getiriyoruz. İkili iş görüşmeleri yapmalarını sağlıyoruz. Yine coğrafi işaretlere özel e-ticaret portalları ile kampanyalar yapıyoruz. Coğrafi işaret üreticilerinin e-ticarette daha çok yer almalarını sağlıyoruz. Tabii ki sadece yurt içi tescille iş bitmiyor. Yurt dışında da tescil ettirmek ve küresel pazarlara girmek de önemli. Şu ana kadar 7 ürünümüz Avrupa'da tescillendi, 24 ürünümüzün de değerlendirme süreci devam ediyor. TOBB Brüksel Ofisimiz ile coğrafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı oluyoruz."

Coğrafi işaretlerin izlenebilirliği, takibi ve sertifikasyonunu sağlamak için akıllı etiket projesi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, tüketicinin coğrafi işaretli ürünü güvenle tercih edeceğini, üreticinin de ürününü gururla sunacağını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliği bulunduğuna dikkati çekerek, "Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın. Bunları araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. E-ticaret ve e-ihracatla tüm dünyaya bunları gönderin." diye konuştu.

Türkiye, sınai mülkiyet hakkı başvurularında dünyada ilk 10'da

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, coğrafi işaretli ürün konusunda Türkiye'de ciddi bir bilinçlenme olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaretli ürünler bazında daha fazla katma değer oluşturma ve sürdürülebilirlik konusunun ön plana çıktığını belirten Asan, "Türkiye, sınai mülkiyet açısından 15 sene öncesine göre 20 kat daha artış yaşadı. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına göre, Türkiye sınai başvurularda dünyada ilk 10'a giren ülke oldu." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs salgını döneminde gıdanın ve tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Değerlerin dünya pazarına açılması gerektiğine işaret eden Yazıcı, "Dünya standardında ürünler üretmek, dünya pazarında gösterebilmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kooperatifçiliğin kadınlar bazında desteklenmesi, bilinçli iş birlikleri yapılması gerektiğini dile getirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, kentin tarım sektöründe son iki yılda yatırım rekorları kırdığını belirtti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da 13 yıl önce "Sizin oraların nesi meşhur?" deyişiyle yöresel ürünler yolculuğuna başladıklarını, bugün tüm ülkeyi saran bir büyük bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Fuarla birkaç saatte doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Anadolu'yu gezme imkanı sunduklarını ifade eden Çandır, "Fuarımızda bu yıl 76 ilden ve KKTC'den 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın kooperatifi olmak üzere 150 kooperatifimizle toplam 650'nin üzerinde katılımcı bulunmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Ali Çandır'a teşekkür plaketi verdi.

Fuar, 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı
Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı
Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı
Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı
Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı

Togo Cumhuriyeti, Ali Çandır, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı - Son Dakika


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