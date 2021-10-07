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Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı - Son Dakika

Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı

07.10.2021 10:59
Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı

İzmir'de bir firma, zeytin çekirdeğinden ürettiği mangal kömürünü ihraç etmeye hazırlanıyor.

İzmir'de bir firma, zeytin çekirdeğinden ürettiği mangal kömürünü ihraç etmeye hazırlanıyor.

Uzun yıllar ABD'de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında çalışmalar yürüten Yusuf Balıkçıoğlu, Türkiye'de çeşitli kozmetik markalarının distribütörlüğünü yaptı. Ardından yenilenebilir enerji ve çevre dostu sektörlere yönelen Balıkçıoğlu, daha önce de girişim yapılan ancak başarıya ulaşılamayan zeytin çekirdeği projesine yatırım yaptı.

Zeytin çekirdeğinden kömür üretmek için yola çıkan, bu amaçla yerli bir reaktör geliştiren Balıkçıoğlu, denemelerde başarı sağlamasının ardından Bayındır ilçesinde fabrikasını kurdu. E-ticaret platformları üzerinden satışına başlanan kömürün duman ve kokusunun olmaması nedeniyle ilgi görmesi bekleniyor.

"Kimyasal yok, duman çıkmıyor"

Ecoalogy Yenilenebilir Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Balıkçıoğlu, AA muhabirine, önceden de girişimlerde bulunulan projenin teknik ve finansal yetersizlik gibi nedenlerle başarıya ulaşamadığını söyledi.

Konu üzerine çalışmalar yaptığını ve kullanılan makinelerde yerlilik oranını artırdıklarını dile getiren Balıkçıoğlu, işi sürdürülebilir kılmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin çok ciddi bir zeytin üreticisi olduğuna işaret eden Balıkçıoğlu, yağı alınan zeytin çekirdeklerinin tarımsal çıktı olarak kullanım alanının çok az olduğunu dile getirdi.

Geliştirdikleri yerli reaktörle zeytin çekirdeğindeki bütün molekülleri ortaya çıkardıklarını belirten Balıkçıoğlu, şunları kaydetti:

"Zeytin çekirdeğinin içinde bulunan katranı ayıklıyoruz. İçinde bulunan gazı da güvenli bir şekilde, doğaya zarar vermeden imha ediyoruz. Geriye kalan yüzde 80 oranındaki sabit karbonla kömürümüzü üretiyoruz. Bağlayıcı madde olarak maliyetten kaçmak isteyen firmalar maalesef kimyasal kullanıyor. Biz ise doğal bir ürün olduğu için nişasta kullanıyoruz. Ayrıca zeytin çekirdeğinden üretilen kömürümüzde duman ve koku da yok. Enerji anlamında da alternatiflerine göre çok daha uzun süreli ısı veriyor. Normalde bir kilogram kömür ile 1 saat mangal yapılırken bizim ürünümüzde 6 saat kullanım oluyor. "

"Almanya ile görüşüyoruz"

İnternet üzerinden satışa başladıklarını ifade eden Balıkçıoğlu, "Türkiye'deki önemli market zincirleriyle görüşüyoruz. Almanya'da 4 bine yakın şubesi olan bir mağaza zinciriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ambalaj çalışmalarına başladık Almanya için. Avusturalya, Norveç, Fransa'dan ilgi var. Hatta Fransa'dan butik oteller şöminede kullanmak için bizimle irtibata geçtiler." dedi.

Kömürün içinde kimyasal madde olmadığı için yakıldıktan sonra gübre olarak da kullanılabileceğini belirten Balıkçıoğlu, katranı ayıkladıkları için odun kömürüne kıyasla doğaya daha az karbon salındığını vurguladı.

Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı
Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı
Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı
Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı

Kimyasal, Türkiye, Zeytin, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytin çekirdeğinden üretilen mangal kömürüyle ihracat hazırlığı - Son Dakika
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