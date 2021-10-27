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Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı - Son Dakika

Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı

27.10.2021 13:15
Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı

Rekabet Kurumu tarafından aralarında bazı zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüs için başlatılan soruşturmanın sözlü savunma aşaması, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açtığı oturum ile başladı.

Rekabet Kurumu tarafından aralarında bazı zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüs için başlatılan soruşturmanın sözlü savunma aşaması, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açtığı oturum ile başladı. Söz konusu teşebbüsler, soruşturma heyetinin fiyat artışlarının eş zamanlı olarak raflara yansıtıldığı ve fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltildiği iddialarına karşı sözlü savunma veriyor.

Rekabet Kurumu tarafından başta A-101, BİM, Carrefoursa ve Migros olmak üzere toplam 29 teşebbüs ve bir dernek hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda soruşturma heyetinin yaptığı inceleme ve tespitler sonucunda A101, BİM, Carrefoursa ve Migros'u kapsayan ulusal zincir marketler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, piyasanın organize edildiği, artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtıldığı, söz konusu marketlerin ürünün satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4. maddeyi ihlal ettikleri iddiaları üzerine sözlü savunmaları için toplantı düzenlendi. Sözlü savunmalarını sunmak üzere BİM, CarrefourSA, Migros, Procter&Gamble Tüketim Malları, Savola ve A 101'e 60'şar dakika, diğer teşebbüslere ise 10'ar dakika süre verildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, açtığı sözlü savunma toplantısında 20-23/298-M sayılı karar uyarınca Covid-19 salgını sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak soruşturma açıldığı bilgisini verdi. Küle, hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin savunmalarını sunmak üzere A-101, BİM, Carrefoursa ve Migros'a 60'şar dakika, diğer teşebbüslere ise 10'ar dakika süre verileceğini belirterek, sözü iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine bıraktı.

Soruşturma heyeti, sözlü savunması yapılan soruşturmanın ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli zincir marketler ile bu marketlere ürün sağlayan bazı tedarikçilerden oluşan toplam 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldığını aktardı. Soruşturma heyeti, söz konusu 4. maddenin belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğrudan yahut doğurabilecek nitelikte olan, teşebbüsler arası anlaşmalar ve uyumlu eylem ile teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasakladığını hatırlattı. Soruşturma heyeti, piyasanın organize edildiği ve artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı şekilde raflara yansıtıldığı kanaatine varıldığını açıkladı. Soruşturma heyeti, soruşturma tarafı ulusal zincir marketler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığı, dolaylı temaslar yolu, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde "piyasanın organize edildiği", artırılan fiyatların "rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı" yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğunun düşünüldüğünü belirterek, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği kanaatine ulaştıklarını söyledi.

Soruşturma heyeti, geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı kanaatine vardıklarını dile getirdi. Soruşturma heyeti, pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı ve bu durumun "bozuk fiyatların düzelttirilmesi" şeklinde belgelere yansıdığını ifade etti.

TOPLA-DAĞIT KARTELİ NİTELİĞİNDEKİ ANLAŞMALAR YOLUYLA 4. MADDENİN İHLAL EDİLDİĞİ VURGULANDI

Rakip zincir marketlerin fiyatların yükselmemesi halinde ürün veya bölge özelinde süratle fiyat indirimlerinin hayata geçirildiğini iddia eden soruşturma heyeti, bu kapsamda A101, BİM, Carrefoursa ve Migros'un satışa sundukları pek çok ürünün satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri kanaatine vardıklarını söyledi.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle ve soruşturma heyetinin açıklamalarının ardından toplam 29 teşebbüsün avukatları tarafından yapılacak sözlü savunmalara geçildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı
Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı
Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı

MİGROS TİC. A.Ş., Rekabet Kurumu, CarrefourSA, A101, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir marketlerin de yer aldığı 29 teşebbüsün soruşturmasında sözlü savunma başladı - Son Dakika
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