ZONGULDAK - Maden şehitlerinin aileleri çanta üreterek ekonomiye katkı sağlıyor - Son Dakika

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneğince, maden şehidi yakını kadınların istihdam edilerek üretime katkı sunmaları amacıyla "Maden Şehit Aileleri Üretiyor" projesi hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje için hazırlanan atölyenin açılış töreni, Kepez Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Halk Evleri'nde gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, kömürün geçmişten bu yana kentin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Onun için kömüre bölgemiz ayrı değer veriyor. Tabii bu arada şehit olan madencilerimiz var. Onlara borcumuzun bir gereği olarak devletimiz bu tür projelere destek veriyor. Kamu kurum ve kuruluşları, madenci şehitlerimizin ailelerine yakın olma, onlarla iş birliği yapma konusunda büyük çaba gösteriyor." diye konuştu.

Hizmet alan kursiyerlerin iyi şekilde kendilerini geliştirmelerini isteyen Tutulmaz, kendi işlerini kurarak üretmelerini, ülkenin refahına katkı sağlamalarını temenni etti.

"İlk etapta çanta üretimine başladık"

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da 17 maden şehidinin yakını için oluşturulan atölyede ilk etapta çanta üretimine başladıklarını anlattı.

Şehit yakınlarının üretime katılıp gelir elde ettiğini ve meslek sahibi olduğunu aktaran Posbıyık, şunları kaydetti:

"Bunlar çok önemli. Madenci ailesi olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu toprakların en acı kaderini onlar yaşar. Şehitlerini her zaman gönlünde, yüreğinde taşıyan bir milletin ve kömür memleketi Zonguldak'ın bir evladı olarak şehitlerimizi unutmamız asla mümkün değil. Çocuklarıma, torunlarıma hep bu bilinci verdim. Ereğli halkının da aynı duyarlılıkta ve bilinçte olduğunu biliyorum. Bu vatanın kalkınması ve gelişmesi için canını ortaya koyan maden şehitlerimizin anılarını yaşatmak sorumluluğumuzdur."

Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit de amaçlarının maden şehidi ailelerine ekonomik destek sağlamak için kadınlara destek kursları vermek olduğunu söyledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Tutulmaz, kadın kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.